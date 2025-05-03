Париж: Евросоюз согласует санкции против России с США

Европейский союз готовится ввести 17-й пакет санкций против России. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Я вчера пообещал (сенатору США. - Ред.) Линдси Грэму, что мы постараемся скоординировать как содержание, так и сроки этих двух пакетов санкций", - сказал Барро в интервью AFP.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) ранее сообщил, что 72 законодателя поддержали законопроект о новых санкциях Соединенных Штатов против России в случае, если она откажется от переговоров о мире в Украине.
Глава МИД Франции имел в виду согласование двух пакетов.
"Путин - единственное препятствие для мира"
В интервью Барро обрушился с критикой на президента России: "Сейчас совершенно ясно, что единственным препятствием для мира в Украине является Владимир Путин".
Украина "приняла (предложение. - Ред.) о безоговорочном прекращении огня и вчера согласилась заключить с Соединенными Штатами соглашение о критически важных минералах", - констатировал глава внешнеполитического ведомства Франции.
"Тем временем Россия Владимира Путина не приложила никаких усилий, не подала никаких признаков того, что готова к прекращению огня или миру, к которому стремится президент Дональд Трамп, к которому стремятся европейцы и, конечно, украинцы", - подчеркнул Барро.
Французский министр не исключил, что Париж также может заключить экономическое соглашение с Украиной.
Встреча Барро и Рубио
Барро пообщался с AFP вскоре после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.
"У нас состоялся откровенный обмен мнениями, который позволил нам тесно координировать свои действия, а также признать совпадение наших целей в отношении региональных и международных кризисов, поскольку мы хотим действовать согласованно", - отметил французский министр.
По мнению Барро, "это - решающий момент для Европы". Глава МИД напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже много лет призывает к стратегической автономии Европы и "европейской опоре для НАТО". В вопросе о тарифах Вашингтона в отношении Брюсселя Барро призвал к "деэскалации", - чтобы "мы в интересах как Соединенных Штатов, так и Европы могли вернуться к ситуации, которая предшествовала решениям, принятым администрацией Трампа".
Барро и Рубио встретились для подвижек на пути к миру в Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.
"Министр дал понять, что президент Трамп нацелен на прекращение бессмысленного кровопролития в Украине, и подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству с Францией и другими европейскими партнерами для обеспечения прочного мира", - процитировало ее AFP.
Возможные санкции США против РФ
Как отметило ранее агентство Bloomberg, санкции против РФ , как ожидается, будут включать повышение пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, на 500% со стороны Вашингтона. Кроме того, американским гражданам планируется запретить покупать российские государственные облигации.
Сенатор добавил, что Путин "совершит огромную ошибку, если попытается манипулировать Трампом, поэтому этот законопроект - инструмент в арсенале президента Трампа". Грэм уверен, что в Палате представителей Конгресса США - достаточный уровень поддержки для принятия законопроекта.
Экономическая сделка Киева и Вашингтона
В ночь на 1 мая США и Украина после длительных переговоров подписали экономическое соглашение, предполагающее создание инвестиционного фонда для восстановления страны. Подписи под документом поставили американский министр финансов Скотт Бессент и украинская министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, фонд создан по принципу "50/50", что означает равные доли Киева и Вашингтона в совместном управлении им. "Ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство Украины и США", - указала Свириденко.
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