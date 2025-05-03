Париж: Евросоюз согласует санкции против России с США

Французский министр не исключил, что Париж также может заключить экономическое соглашение с Украиной.

Встреча Барро и Рубио

Барро пообщался с AFP вскоре после встречи с госсекретарем США Марко Рубио.

"У нас состоялся откровенный обмен мнениями, который позволил нам тесно координировать свои действия, а также признать совпадение наших целей в отношении региональных и международных кризисов, поскольку мы хотим действовать согласованно", - отметил французский министр.

По мнению Барро, "это - решающий момент для Европы". Глава МИД напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже много лет призывает к стратегической автономии Европы и "европейской опоре для НАТО". В вопросе о тарифах Вашингтона в отношении Брюсселя Барро призвал к "деэскалации", - чтобы "мы в интересах как Соединенных Штатов, так и Европы могли вернуться к ситуации, которая предшествовала решениям, принятым администрацией Трампа".

Барро и Рубио встретились для подвижек на пути к миру в Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

"Министр дал понять, что президент Трамп нацелен на прекращение бессмысленного кровопролития в Украине, и подтвердил приверженность США тесному сотрудничеству с Францией и другими европейскими партнерами для обеспечения прочного мира", - процитировало ее AFP.

Возможные санкции США против РФ