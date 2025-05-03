Представитель пророссийских незаконных вооруженных формирований на Востоке Украины летом 2014 года. Спустя десять лет развязанная Путиным война привела к гибели сотен, а возможно тысяч иностранцев, которые поверили ВС РФ, заключив с ними контракт.

Журналисты издания "Важные истории" смогли идентифицировать сотни иностранцев, которые поехали в РФ за контрактом на войну в Украине. Rus.Postimees рассказывает, что известно о гражданах стран Балтии, которые поступили как сын заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс, погибший на Донбассе на стороне оккупантов.