Журналисты издания "Важные истории" смогли идентифицировать сотни иностранцев, которые поехали в РФ за контрактом на войну в Украине. Rus.Postimees рассказывает, что известно о гражданах стран Балтии, которые поступили как сын заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс, погибший на Донбассе на стороне оккупантов.
Интерактивная карта авторов анализа фиксирует сразу шесть персон из стран Балтии, которые попали в московские списки. Эстония помечена цифрой "1", как и Литва. В контуры Латвии вписана цифра "4". Для сравнения - США отмечены цифрой "2", а в странах Азии и Африки счет идет на десятки.
Rus.Postimees получил доступные данные на эти шесть имен.