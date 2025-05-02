LTV: Заболевшая корью женщина, которая приехала в Ригу из Москвы, потом отправилась в Таллинн

В связи с этим Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) просит отозваться всех попутчиков и других контактных лиц заболевшей.

SKPC получил информацию о подтверждении диагноза у пациентки от эстонских коллег.

17 апреля заболевшая прибыла автобусным рейсом в Ригу из Москвы, а 21 апреля уехала на автобусе в Таллинн.

Сначала Центр профилактики и контроля заболеваний не мог получить список пассажиров рейсов из Москвы, поэтому попутчиков заболевшей попросили откликнуться через СМИ и соцсети. В свою очередь список пассажиров рейса в Эстонию удалось получить оперативнее.

"Вчера мы связались с пациенткой. Установили и контактных персон, это ее близкие. Соответственно, начато и эпидемиологическое расследование. 21 апреля пациентка отправилась рейсом Рига - Таллинн, он международный. Поэтому мы через эстонских коллег получили эту информацию и информацию об этом рейсе, выявили этих контактных лиц, которые были на рейсе Рига - Таллин. Им даны рекомендации", - заявила заместитель отдела коммуникации SPKC Илзе Удре.