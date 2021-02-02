LDZ оштрафовано на 5,7 млн евро. Что случилось?

В то же время она отметила, что LDz считает обвинения Совета по конкуренции необоснованными и планирует подать в Административный окружной суд иск об отмене решения совета.

По мнению LDz, ни материнское предприятие в качестве управляющего публичной железнодорожной инфраструктурой, ни дочерняя компания LDz Cargo, отвечающая за организацию железнодорожных грузоперевозок, не создавали таких условий, которые не позволяли бы другим предприятиям заниматься трансграничными грузовыми перевозками.

Как сообщила представитель LDz, Совет по конкуренции начал дело о деятельности LDz Cargo и LDz на рынке железнодорожных грузоперевозок в Латвии 28 декабря 2018 года после получения заявления AS Baltijas ekspresis от 7 ноября 2017 года и последующих дополнений к нему.

В ходе рассмотрения дела совет оценивал деятельность LDz Cargo и LDz, связанную с доступом перевозчиков к приграничной зоне и переадресацией грузов.

Как отметила Петермане, несмотря на подписанный Советом по конкуренции в 2017 году меморандум о сотрудничестве, который включает в себя обязательство внедрять в своей работе принцип "сначала консультируй", тем самым улучшая сотрудничество между учреждениями и предпринимателями, LDz не получил никаких консультаций о возможных недочетах и возможностях их исправления ни до возбуждения дела, ни после.

LDz и LDz Cargo предоставили Совету по конкуренции всю необходимую информацию в отношении рассматриваемых в рамках дела вопросов, однако и письменные разъяснения, и предоставленная во время встреч аргументация не были приняты во внимание.

LDz утверждает, что частные перевозчики, которые хотят осуществлять перевозки в приграничной зоне и заключать соглашения о сотрудничестве с железными дорогами соседних стран, имеют возможности это сделать.

Представитель LDz также отметила, что в сентябре 2019 года, то есть более чем за год до решения Совета по конкуренции, между LDz и Государственной администрацией железных дорог было заключено административное соглашение, которое предусматривает дополнительное регулирование предоставления прямых и неопосредованных возможностей для всех перевозчиков осуществлять международные грузоперевозки.

В соответствии с этим соглашением LDz без посредничества LDz Cargo обеспечивает учет вагонов и контейнеров, расчеты за использование вагонов и контейнеров иностранного парка, а также передачу информации и подготовку отчетов о показателях деятельности железной дороги.

LDz Cargo работает в сфере грузовых перевозок с 2007 года, когда LDz было реорганизовано, в результате чего железнодорожные грузовые перевозки были отделены от управления инфраструктурой.

Представитель LDz отметила, что другим компаниям, которые вышли на рынок железнодорожных перевозок до отделения LDz Cargo от LDz, были предложены технологии, позволяющие участвовать в международных перевозках. "Отсюда следует, что LDz не только не ограничивало конкуренцию, но даже способствовало участию других компаний в международных грузоперевозках", - подчеркнула Петермане.

Как сообщалось, оценивая соответствие деятельности LDz Cargo закону о конкуренции, Совет по конкуренции установил, что на рынке железнодорожных грузовых перевозок Латвии работают четыре грузовых перевозчика, однако LDz Cargo злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке, с 2007 года усложняя деятельность конкурентов в сфере железнодорожных грузоперевозок в Латвии.