"Русский Мандела". К чему приведет посадка Алексея Навального

"Растущее социальное раздражение не находит выхода. Власть не может найти инструмент, который бы мог канализировать протест. А это значит, что социальное раздражение в итоге найдет выход, - рассуждает политолог. - Проблема в неспособности власти политически реагировать на это раздражение. Мне кажется, что выборы осенью будут очень серьезным испытанием [для власти]".

Другой проблемой Становая называет очередные репрессивные законы, число которых растет, пока власть "идет по пути закрытия, арестов, приговоров".

"Власть становится заложником этого курса, и они просто не могут остановиться. Вал репрессивных законов будет продолжаться в течение года, становиться более абсурдным, - говорит эксперт - Это станет самостоятельным фактором политического раздражения, в том числе и со стороны молодежи".

Отдельный вызов для Кремля, по ее мнению, создает сама по себе молодежь - выросло поколение, которое не знает ничего про 90-е годы и привыкло к свободе частного пространства: "Власть не понимает, как выстраивать отношения с этой частью общества".

Опросы выявили на последних митингах в поддержку Навального 42% респондентов, которые посетили протестные акции впервые, рассказывала антрополог Александра Архипова.

Социологи замечали, что ядром протеста остаются молодые люди. "Похоже на то, что на политическую сцену в России выходит новый прекариат - образованные молодые группы в крайне неустойчивой жизненной ситуации и без понятных перспектив. Дубинки против него не работают нигде в мире", - говорил социолог Григорий Юдин.

Решение отразится на статусе Навального, ФБК сможет работать без него? И что вообще ждет оппозицию?

Вердикт суда консолидирует оппозиционную среду вокруг политика вплоть до его возможного превращения в "русского Манделу", полагает Галлямов.

Кроме того, изоляция Навального не поможет власти, считает эксперт: "Та же Юлия Навальная может говорить от имени мужа. Навальный не один, это целая команда. Для имиджа России в демократических странах еще один удар. Для критически настроенных граждан в России - еще одно подтверждение, что власть действительно боится Навального. Навальный становится символом и знаменем".

Би-би-си еще в сентябре изучила, как ФБК наладил работу на фоне отравления своего лидера и растущего давления власти. Как выяснилось, даже в этих условиях фонд может продолжать расследовательскую деятельность, собирать пожертвования и координировать протесты.

О способности фонда функционировать без основателя в эфире Би-би-си недавно рассуждал и соратник Навального Леонид Волков.