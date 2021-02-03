"Русский Мандела". К чему приведет посадка Алексея Навального

Позже, 30 января, Си-эн-эн сообщил о письме ФБК в администрацию президента США Джо Байдена: на этот раз Фонд борьбы с коррупцией призвал Штаты ввести санкции против 35 представителей российский элиты.
Вслед за вердиктом суда во вторник Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором осудил решение суда отправить Навального в колонию и призвал немедленно его отпустить.
В Госдепе отметили, что планируют совместно со своими партнерами и союзниками привлечь Россию к ответственности за нарушение прав ее граждан. Глава Transparency International Russia Илья Шуманов эти слова расценил как фактическую угрозу ввести против России новые санкции.
Помимо США с осуждением решения выступили, в частности, внешнеполитические ведомства Британии и Евросоюза.
Политолог Алексей Макаркин не ждет "бронебойных санкций" после приговора. "Тема санкций уже такая многолетняя. Что еще можно придумать, чтобы не нанести удар себе и не изолировать Россию так уж сильно? Мне кажется, Запад здесь будет вести себя достаточно осторожно", - полагает эксперт.
Он напоминает о подвешенной проблеме с проектом "Северный поток-2" - магистральном газопроводе из России в Германию через Балтику. Санкции по нему часть немецкой элиты старается обойти. Но после приговора немецкая и американская стороны могут договориться о новом формате неприятных для России неформальных ограничений, предсказывает Макаркин. Например, "чтобы Северный поток-2 не был альтернативой, которая бы рушила украинский транзит".
Реальный срок Навального - одно из звеньев цепи в сложных отношениях России с Западом, сказала Би-би-си политолог Татьяна Становая. Она напомнила о прошлых конфликтных точках в этих отношениях, например, обвинений в использовании химоружия.
"Образуется некое очень широкое конфликтное поле проблемных точек в отношениях с Западом, и, конечно, на мой взгляд, это будет содействовать изоляции Путина, личной изоляции, - резюмировала Становая. - Ему будет гораздо сложнее найти общий язык с западными партнерами. А мы знаем, что для Путина личный контакт - это очень важно".
Путь Навального от комы до суда
Алексей Навальный потерял сознание утром 20 августа 2020 года в самолете из Томска в Москву. Самолет с ним срочно посадили в Омске, где политика госпитализировали в токсикологическую реанимацию и ввели в кому. Главврач омской больницы отрицал отравление лидера оппозиции, объясняя состояние политика нарушением обмена вещества. Через два дня Навального, который все еще был в коме, переправили в Германию. Путин объяснил это личным решением по просьбе супруги оппозиционера.
Эксперты военной немецкой лаборатории нашли в организме Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Эту версию подтвердили французские и шведские эксперты. Москва отрицает и причастность к отравлению политика, и сам факт отравления, ссылаясь на то, что не получила достаточных данных ни от оппозиционера, ни от немецкой прокуратуры.
В декабре The Insider, Bellingcat и CNN представили расследование о причастности к отравлению восьми сотрудников ФСБ, включая военных химиков и медиков. Позже Навальный выложил 45-минутную запись диалога с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, предположительно следившим за ним. Военный химик рассказал о том, как стирал отравленное белье политика. Путин счел это "легализацией материалов американских спецслужб", а Центр общественных связей ФСБ назвал запись подделкой.
Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево - сразу по возвращению из Германии в Россию после лечения. ФСИН объявила, что политик неоднократно нарушал испытательный срок по "делу Ив Роше" и потребовала изменить условный срок на реальный.
Речь идет о приговоре 2014 года: Навального и его брата Олега суд тогда признал виновными в мошенничестве и отмывании денег по делу "Ив Роше". Олега приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, Алексея - к трем с половиной годам условно. Его испытательный срок истек 30 декабря 2020 года.
18 января Навального отправили в СИЗО "Матросская тишина" - дожидаться суда.