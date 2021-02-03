Из перегруженного SPKC уходят сотрудники, в том числе и ведущие специалисты

Заявление об уходе подала руководитель отдела по надзору за инфекционными заболеваниями и иммунизацией Элина Диминя, которая какое-то время будет отдыхать от огромной нагрузки во время пандемии.

Аналитик по вопросам общественного здоровья SPKC Никита Троянский взял неоплачиваемый отпуск на год, так как с прошлого четверга работает в созданном Минздравом бюро вакцинации помощником координатора по вопросам коммуникации Иевы Стуре.

С началом пандемии у сотрудников SPKC огромная нагрузка, а зарплаты составляют от 940 до 1600 евро до уплаты налогов.

Это одна из основных причин, почему эпидемиологи уходят из этого учреждения.