Ср, 3.02.2021
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Из перегруженного SPKC уходят сотрудники, в том числе и ведущие специалисты

Элина Диминя ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), главном эпидемиологическом учреждении страны, сокращается количество ведущих специалистов, пишет Latvijas Avīze.

Заявление об уходе подала руководитель отдела по надзору за инфекционными заболеваниями и иммунизацией Элина Диминя, которая какое-то время будет отдыхать от огромной нагрузки во время пандемии.

Аналитик по вопросам общественного здоровья SPKC Никита Троянский взял неоплачиваемый отпуск на год, так как с прошлого четверга работает в созданном Минздравом бюро вакцинации помощником координатора по вопросам коммуникации Иевы Стуре. 

С началом пандемии у сотрудников SPKC огромная нагрузка, а зарплаты составляют от 940 до 1600 евро до уплаты налогов.

Это одна из основных причин, почему эпидемиологи уходят из этого учреждения. 

С начала года из SPKC ушли уже 12 сотрудников.

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