Из перегруженного SPKC уходят сотрудники, в том числе и ведущие специалисты
В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), главном эпидемиологическом учреждении страны, сокращается количество ведущих специалистов, пишет Latvijas Avīze.
В Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC), главном эпидемиологическом учреждении страны, сокращается количество ведущих специалистов, пишет Latvijas Avīze.
Заявление об уходе подала руководитель отдела по надзору за инфекционными заболеваниями и иммунизацией Элина Диминя, которая какое-то время будет отдыхать от огромной нагрузки во время пандемии.
Аналитик по вопросам общественного здоровья SPKC Никита Троянский взял неоплачиваемый отпуск на год, так как с прошлого четверга работает в созданном Минздравом бюро вакцинации помощником координатора по вопросам коммуникации Иевы Стуре.
Это одна из основных причин, почему эпидемиологи уходят из этого учреждения.
С начала года из SPKC ушли уже 12 сотрудников.