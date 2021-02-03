Претенденты на гражданство смогут проверить свои знания госязыка перед экзаменом

Инструмент поможет претендентам на гражданство, которые готовятся к экзамену на натурализацию, оценить свои знания государственного гимна Латвии с помощью программы искусственного интеллекта.
В настоящее время речевые технологии Tilde способны полностью распознавать грамматически правильный латышский язык, и следующий важный шаг - помочь искусственному интеллекту воспринимать особенности произношения и сделать технологии более полезными для латвийского общества.
Распознаватель речи Tilde должен проанализировать сотни различных образцов голоса людей, читающих гимн Латвии, поэтому организована акция "Надиктуй гимн", а затем искусственный интеллект будет учиться на аудиозаписях.
Гимн Латвии все желающие, чьим родным языком не является латышский, могут надиктовать здесь.
Проект "Надиктуй гимн" является частью реализуемого УДГМ проекта по содействию натурализации.