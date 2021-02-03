Претенденты на гражданство смогут проверить свои знания госязыка перед экзаменом

Инструмент поможет претендентам на гражданство, которые готовятся к экзамену на натурализацию, оценить свои знания государственного гимна Латвии с помощью программы искусственного интеллекта.

В настоящее время речевые технологии Tilde способны полностью распознавать грамматически правильный латышский язык, и следующий важный шаг - помочь искусственному интеллекту воспринимать особенности произношения и сделать технологии более полезными для латвийского общества.

Распознаватель речи Tilde должен проанализировать сотни различных образцов голоса людей, читающих гимн Латвии, поэтому организована акция "Надиктуй гимн", а затем искусственный интеллект будет учиться на аудиозаписях.

Гимн Латвии все желающие, чьим родным языком не является латышский, могут надиктовать здесь.