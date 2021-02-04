Калвиньш: предыдущая политика в области науки не принесла желаемых результатов

В прошлом году в Риге состоялась организованная LZA встреча представителей академий наук стран Балтийского моря, на которой обсуждались перспективы науки и координация работы по преобразованию научных знаний в продукты. Говоря о том, чего не хватало Латвии, чтобы развивать науку, эксперты указали, что предыдущая политика не принесла желаемых результатов. Как сообщил Калвиньш, по показателям инноваций за 2018 год Латвия занимает лишь 23-е место в Европейском союзе.

В свою очередь результаты исследовательской работы, разработок, инноваций и образования показывают, что план инвестиций в эти сферы в процентах от валового внутреннего продукта выполнен всего на 40%.

Показатель численности научных работников в сфере исследований и развития выполнен на 83%, количества студентов, получивших степень или квалификацию - на 63%. Проблема сокращения численности ученых в Латвии серьезна, подчеркнул Калвиньш. Если в 2012/2013 учебном году в Латвии было более 26 000 студентов, то в 2018/2019 учебном году - уже 20 000. Сократилось также количество получивших степень доктора - в 2013 году ее получили 315 человек, в 2017 году - всего 150.

Калвиньш отметил, что на протяжении многих лет LZA постепенно лишалась разных функций, которые передавались чиновникам. Во всем мире академии наук занимаются координацией международного сотрудничества ученых.