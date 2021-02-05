Началась солярная весна! Но сильные морозы еще впереди

Солярная зима началась 6 ноября и закончилась 4 февраля. По сравнению с 21 декабря, когда время между восходом и заходом солнца в Риге составляло всего шесть часов 43 минуты, день сейчас стал на два часа длиннее.

Солярная весна продлится до 6 мая; и за этот период продолжительность дня увеличится до неполных 16 часов. Самый светлый квартал года начнется 7 мая и закончится 5 августа, когда солярное лето сменится осенью.

Хотя дни становятся длиннее, февраль традиционно является самым холодным месяцем в году в Латвии, что подтверждается и прогнозами синоптиков на предстоящие десять дней.

В конце этой недели и на следующей неделе в Латвии ожидается мало осадков и будет часто светить солнце.

Температура воздуха в самые холодные ночи по всей стране опустится ниже -15 градусов, местами ниже -20 и, возможно, ниже -25 градусов.

Максимальная температура в середине дня будет в основном в пределах -5..- 15 градусов.