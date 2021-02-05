"Я себя окончательно ощутил как в дурдоме": лидер группы "Тараканы!" об аресте главреда "Медиазоны"

"Когда вся эта история только завертелась, то я пытался понять, о чем же речь, что именно человеку предъявляют. Отдельные слова мне понятны были, а что именно, какие смыслы вкладываются, я все никак не мог понять", - цитирует Спирина BFM.ru.

Он отметил, что картинку почему-то стали считать чем-то вроде призыва к несанкционированной акции. Музыкант мыл шокирован приговором:

"Когда ему дали 25 суток, я себя, честно говоря, окончательно ощутил как в дурдоме", - заметил артист.

3 февраля стало известно, что главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за ретвит шутки о его внешнем сходстве со Спириным. В публикации упоминалось время проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла 23 января.

Также Сергея Смирнова и еще 27 человек, арестованных за участие в несанкционированной акции протеста в Москве, посадили в восьмиместную камеру в Центр временного содержания иностранных граждан.

На сайте и в соцсетях Алексея Навального появилось его обращение к сторонникам. Это первое обращение, опубликованное политиком, после того, как суд заменил ему условный срок по делу Yves Rocher на реальный.

5 февраля стало известно, что Любовь Соболь обвиняется в подстрекательстве к нарушению коронавирусных ограничений в ходе несанкционированной акции в Москве. Аналогичное обвинение предъявлено и другим соратникам Навального.

Глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков в эфире "Навальный Live" сообщил, что следующие митинги запланированы на весну и лето.

Как сообщает "Дождь", по словам Волкова, в планах команды Навального сделать так, "что ни один мировой лидер не будет говорит с Путиным ни о чем, кроме Алексея Навального и его освобождения".

Напомним, 2 февраля суд в Москве заменил условный срок Алексея Навального по делу Yves Rocher на реальный. В соответствии с приговором, политик должен будет провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.