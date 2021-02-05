В первый день на сайте manavakcina.lv на вакцинацию записалось более 21 000 человек

С сегодняшнего дня жители Латвии могут воспользоваться первым из четырех запланированных способов подачи заявки и выразить желание пройти вакцинацию.

Страпцане отметила, что заявки подали как молодые, так и пожилые латвийцы. Она призывает не спешить с подачей заявок на сайте, а воспользоваться этой возможностью в ближайшие дни.

Утром из-за наплыва желающих подать заявку на вакцинацию работа сайта была значительно замедлена. Как сообщает Минздрав, около 15.00 его работа стабилизировалась, тем не менее желающим приходится ждать регистрации в виртуальной очереди.