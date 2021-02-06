Сб, 6.02.2021
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Светлана Тихановская
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Эстонского водителя грузовика подозревают в торговле людьми

Мигранты. Фото иллюстративное. ФОТО: ELVIS BARUKCIC/AFP

В Венгрии в Бач-Кишкун был задержан гражданин Эстонии - водитель грузовика, который хотел перевезти 20 нелегальных мигрантов через границу в западные страны, пишет Rus.Postimees

Венгерский полицейский патруль 4 февраля утром решил проверить в городе Бачальмаш водителя стоявшего у обочины грузовика. Выяснилось, что речь идет о гражданине Эстонии, который ждал нелегальных мигрантов, чтобы их дальше такой перевезти в Западную Европу, сообщает венгерская полиция. 

Полицейские прочесали местность и поймали 20 нелегалов. Они представились гражданами Сирии, Эритреи и Ливии, но не смогли подтвердить свою личность или законность своего пребывания в Венгрии.

Сотрудники миграционной службы Бач-Кишкун допросили эстонского водителя грузовика по подозрению в торговле людьми и решили его арестовать.

После допроса нелегалов доставили на временный погранпункт.

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