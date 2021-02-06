В будущем поезд до Болдерая сможет ходить два раза в час

В то же время министр сообщил, что будет рассматриваться вариант движения поезда до четырех раз в час.

"Вот уже два года, как я работаю в министерстве, я время от времени напоминаю, что линия Болдерай очень важна для нас. С самого начала мы создали рабочую группу, чтобы рассмотреть, в каком виде нужно организовать движение в направлении Болдерая, каковы технические параметры, какие инвестиции необходимы, что нужно сделать. Следующий шаг - проект Latvijas dzelzceļš (LDz) по модернизации железнодорожной инфраструктуры, который предусматривает реконструкцию 48 новых или существующих станционных платформ", - сказал политик.

Упомянутый Линкайтсом проект включает в себя создание двух новых остановок в направлении Болдерая - Болдерая и остановки между Имантой и Дзирциемсом на улице Слокас, где эти остановки будут созданы заново.

В свою очередь, финансирование Фонда восстановления Европейского Союза (ЕС) запланировано для параллельного строительства железнодорожных путей от Засулаука до остановки на улице Слокас, чтобы поезда могли меняться и обеспечивать бесперебойное движение. "Планируется проложить дополнительный путь между Засулаукой и Торнякалнсом, а также реконструировать станцию ​​Засулаука, реконструировать перрон, построить тоннель для обеспечения прибытия поезда в направлении Болдерая. Также планируется закупка подвижного состава, поездов, которые могут курсировать в направлении Болдерая", - сказал Линкайтс.

Он сообщил, что остановки на Болдерайском маршруте должны быть готовы к 2023 году, и серьезной проблемой при их создании будет тот факт, что этот проект необходимо реализовать одновременно со строительством железнодорожного проекта Rail Baltica.