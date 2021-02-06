Режим ЧС: Зарегистрированы почти 16 тысяч дел об административных правонарушениях

Режим ЧС был введен 9 ноября прошлого года. Хотя закон об ограничениях предусматривает штраф в размере до 2 000 евро, возбуждение дела об административном правонарушении не означает автоматического наложения штрафа. Полиция оценивает необходимость наказания в каждом конкретном случае.

Большинство нарушений было выявлено как нарушение ограничений на собрания, неиспользование маски для рта и носа, а также несоблюдение самоизоляции. Также до сих пор встречаются случаи, когда въезжающие в Латвию не заполнили электронную анкету на сайте covidpass.lv или не прошли тест на Covid-19.

Полиция также нередко дает профилактические указания.

Целью полиции при проведении таких проверок является не наказание, а предупреждение и повышение осведомленности о чрезвычайной ситуации превентивным способом, а также обеспечение ответственного поведения граждан и предприятий и соблюдения установленных ограничений.

Во время режима ЧС Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией провела 119 331 профилактическую проверку и ответила на 2 414 звонков, 22 649 раз сотрудники полиции давали предупредительные инструкции.

В полиции напоминают, что и сегодня ночью с 6 на 7 февраля, с 22:00 до 05:00 жители должны находиться по месту жительства, а не за его пределами, если нет уважительной причины покинуть его.

Сегодня, как и раньше, Государственная полиция в тесном сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной пограничной охраной и Национальной гвардией будет контролировать соблюдение установленных требований безопасности.

Государственная полиция усилит контроль за соблюдением ограничений как днем ​​в местах, где могут собираться жители, так и ночью, когда будет действовать запрет на передвижение.