Вс, 7.02.2021
Он знал больше кого-либо о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключать, что он умер не своей смертью Леонид Волков о смерти врача Навального
Леонид Волков о смерти врача Навального
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В Москве и Петербурге силовики тщательно готовились к акциям протеста, но на них никто не пришел

ФОТО: Скриншот из видео

Днем 7 февраля российская полиция установила железные ограждения на входе на Манежную площадь в Москве, а в Санкт-Петербурге большие группы сотрудников МВД и Росгвардии были замечены на нескольких центральных улицах, пишет "Медуза".

Корреспондент российского телеканала "Дождь" снял установку ограждений. 

Также корреспондент телеканала заснял большую группу сотрудников ОМОН, появившихся там же на площади. Также, в этом районе видели несколько автозаков.

Около 15:40 (14:40 в Латвии) омоновцы получили команду снять оцепление и освободить проход на площадь, пишет "Русская служба BBC".

Издание "Фонтанка" сообщает, что в Петербурге большие группы сотрудников МВД и Росгвардии были замечены на нескольких центральных улицах города, в том числе в районе площади Восстания, Сенной площади и Гостиного двора. К 14:00 по рижскому времени большинство из них уехали. По оценке "Фонтанки", усиление продолжалось около пяти часов.

На 7 февраля в Москве и Петербурге не было запланировано акций протеста, хотя в некоторых Telegram-каналах публиковали сообщения, которые можно было расценить как призывы к протестам, отмечает "Русская служба BBC".

Ранее 6 февраля российская полиция и ОМОН так же перегородили центральные улицы Санкт-Петербурга и закрыли несколько станций метрополитена из-за сообщений о возможных митингах, однако никаких акций в этот день так и не произошло.

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, а также других городах России прошли массовые протестные акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Тогда в ходе протестов задержали около 11 тысяч человек, а после возбудили 50 уголовных дел.

После решения суда, которое заменило Навальному условный срок по делу Yves Rocher на реальный, и отправившего его в колонию общего режим на два года и восемь месяцев, соратники политика заявили, что новые митинги назначены на весну и лето 2021 года.

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