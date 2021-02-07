В Москве и Петербурге силовики тщательно готовились к акциям протеста, но на них никто не пришел

Корреспондент российского телеканала "Дождь" снял установку ограждений.

На Манежной площади полицейские устанавливают железные ограждения, передает фотокорреспондент Дождя



Видео: Денис Каминев / Дождь pic.twitter.com/jCmQd6IPic — Дождь (@tvrain) February 7, 2021

Также корреспондент телеканала заснял большую группу сотрудников ОМОН, появившихся там же на площади. Также, в этом районе видели несколько автозаков.

Около 15:40 (14:40 в Латвии) омоновцы получили команду снять оцепление и освободить проход на площадь, пишет "Русская служба BBC".

Издание "Фонтанка" сообщает, что в Петербурге большие группы сотрудников МВД и Росгвардии были замечены на нескольких центральных улицах города, в том числе в районе площади Восстания, Сенной площади и Гостиного двора. К 14:00 по рижскому времени большинство из них уехали. По оценке "Фонтанки", усиление продолжалось около пяти часов.

На 7 февраля в Москве и Петербурге не было запланировано акций протеста, хотя в некоторых Telegram-каналах публиковали сообщения, которые можно было расценить как призывы к протестам, отмечает "Русская служба BBC".

Ранее 6 февраля российская полиция и ОМОН так же перегородили центральные улицы Санкт-Петербурга и закрыли несколько станций метрополитена из-за сообщений о возможных митингах, однако никаких акций в этот день так и не произошло.

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге, а также других городах России прошли массовые протестные акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Тогда в ходе протестов задержали около 11 тысяч человек, а после возбудили 50 уголовных дел.