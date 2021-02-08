Covid-19: госпитализированы трое детей в возрасте до девяти лет

Таким образом, общее число пациентов с Covid-19 в больницах Латвии увеличилось до 1004 пациентов. У 905 из них болезнь протекает средне-тяжело, у 99 - тяжело.

За последние сутки из стационаров были выписаны 27 пациентов - всего 6799.

NVD отмечает, что Covid-19 болеют не только на пожилые люди. По сравнению с предыдущей неделей, на этой неделе количество пациентов, находящихся на лечении в стационарах с умеренным течением заболевания в возрастной группе до 19 лет выросло с пяти до девяти.

Кроме того, госпитализированы трое детей в возрасте до девяти лет. 3

В возрастной группе от 20 до 29 лет в стационарах проходят лечение 24 пациента, у одного из них тяжелое течение болезни. Возраст большинства госпитализированных пациентов с Covid-19 - а именно 258 человек - составляет 60-69 лет, у 36 из них - тяжелое течение болезни.

Как сообщал RUS TVNET, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 288 новых случаев Covid-19, скончались 8 инфицированных. Умершие входили в возрастные группы от 60 до 90 лет.

За последние 24 часа проведено 3327 тестов на коронавирус. Доля положительных результатов составила 8,7%. Кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей составил 569,1 случая.

Всего в Латвии коронавирусом заболели 72 088 человек, умерли 1347 человек, что составляет 1,86% общего количества инфицированных.