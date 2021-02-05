Режим ЧС продлен до 6 апреля, ученики 1-2-х классов в школы пока не вернутся. Новые решения

Видео: Пресс-конференция после заседания правительства

Режим ЧС продлен до 6 апреля. Продление комендантского часа еще под вопросом

Режим чрезвычайной ситуации, введенный с 9 ноября по 7 февраля для сдерживания распространения Covid-19, продлен до 6 апреля, а применение комендантского часа правительство еще будут обсуждать.

Дискуссии о дальнейшем сохранении комендантского часа правительство отложило на следующую неделю.

Одновременно с продлением режима ЧС изменены ограничения, регулирующие торговлю на месте в магазинах.

Ужесточены условия очной торговли

С понедельника, 8 февраля, концепция "безопасной торговли" должна быть введена абсолютно во всех магазинах, предусматривают поправки к распоряжению Кабинета министров. Это означает, что меньше людей смогут делать покупки в магазинах одновременно, а магазины будут обязаны строго контролировать поток покупателей.

Также с понедельника, 8 февраля, отменяются ограничения на ассортимент товаров в магазинах продуктов питания и гигиенических товаров. Торговать очно смогут магазины, где продукты питания или гигиенические товары составляют не менее 70% ассортимента.

В торговой точке и в рыночном павильоне на одного посетителя должно быть не менее 25 квадратных метров площади, люди будут запускаться в магазин строго по одному, за исключением ассистентов и детей до 12 лет, которых может сопровождать один взрослый.

Новые правила также предусматривает, что общее количество корзин или тележек, предоставленных магазином, не может превышать максимальное количество посетителей.

Как и ранее, будут открыты магазины, торгующие продуктам питания, средствами гигиены, предметами первой необходимости, картами предоплаты для мобильных телефонов, табачными изделиями и другими товарами для курения, кормами и товарами для животных, изданиями прессы, билетами на общественный транспорт, средствами индивидуальной защиты, сельскохозяйственной продукцией собственного производства и цветами, а также аптеки, ветеринарные аптеки, магазины оптики и АЗС.

Запрещен въезд в Латвию по незначительным причинам

В период с 11 по 25 февраля запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании, предусматривают поправки к распоряжению о введении режима чрезвычайной ситуации, принятые правительством.

Поправки предусматривают, что въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Поправки предусматривают также, что временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Великобритании, Ирландии, Португалии и в эти страны, так как там высока распространенность новых штаммов Covid-19.

С разрешения министра сообщения возможно осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров, частным воздушным транспортом и бизнес-рейсами, нерегулярные пассажирские перевозки транзитом, специально организованные перевозки работников для доставки к месту работы, специально организованные перевозки спортсменов для участия в соревнованиях за рубежом и в международных соревнованиях в Латвии.