Канал "Россия 1" показал "роскошное жилье Навального". Комментаторы ответили мемами
7 февраля в программе "Вести недели" на канале "Россия 1" показали сюжет под названием "Немецкая жизнь Навального: вилла в престижнейшем районе Фрайбурга". Корреспондент Анастасия Попова посетила Фрайбург и показала интерьеры дома, в котором жил Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники Charite. "Роскошность" жизни Навального в Германии быстро стала поводом для большого числа мемов. "Медуза" собрала лучшие: