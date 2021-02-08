Пн, 8.02.2021
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Канал "Россия 1" показал "роскошное жилье Навального". Комментаторы ответили мемами

Алексей Навальный. ФОТО: /AP

7 февраля в программе "Вести недели" на канале "Россия 1" показали сюжет под названием "Немецкая жизнь Навального: вилла в престижнейшем районе Фрайбурга". Корреспондент Анастасия Попова посетила Фрайбург и показала интерьеры дома, в котором жил Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники Charite. "Роскошность" жизни Навального в Германии быстро стала поводом для большого числа мемов. "Медуза" собрала лучшие:

Напомним, в сюжете утверждается, что оппозиционер обошелся без аквадискотеки, однако ему были доступны сауна и джакузи. "Россия 1" посчитала, что почти два месяца аренды жилья обошлись Навальному в более чем 30 тысяч евро. 

Впрочем, самые глазастые зрители заметили ряд элементов роскоши, у которых авторы сюжета не рассказали:

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