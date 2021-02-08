Пн, 8.02.2021
Он знал больше кого-либо о состоянии Алексея, поэтому я не могу исключать, что он умер не своей смертью Леонид Волков о смерти врача Навального
Леонид Волков о смерти врача Навального
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На канале "Россия 1" показали репортаж из гостиницы, в которой жил Навальный в Германии

Дмитрий Киселев. ФОТО: Dzhavakhadze Zurab/TASS

В воскресенье, 7 февраля, в программе "Вести недели" на канале "Россия 1" показали сюжет под названием "Немецкая жизнь Навального: вилла в престижнейшем районе Фрайбурга". Корреспондент Анастасия Попова посетила Фрайбург и показала интерьеры дома, в котором жил Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники Charite, пишет "Дождь".

Делая отсылки к расследованию о "дворце Путина", корреспондент отметила и недостаточно блестящий ершик в туалете дома, и "подарочную бутылку местного вина".

"Раз уж во всех сказках про злых султанов всегда смотрят, какой у правителя туалет, здесь он не золотой, похож на унитаз из вагона поезда, ершик, конечно, на месте, блестит, но не так", - высказалась Попова, заходя в туалет виллы.

Как сообщает "Дождь" со ссылкой на журналиста Bellingcat Арика Толера, вино, отмеченное в сюжете, можно купить в местном супермаркете за три евро.

Корреспондент также поплавала в небольшом бассейне с теплой водой, имеющемся в доме, показала просторную гостиную с панорамными окнами, небольшую спальню, кладовку и балкон, на котором Алексей Навальный снимал объявление о своем возвращении в Москву.

В репортаже утверждается, что студию для съемок команда Навального забронировала из США, а общий бюджет съемок и проживания составил около миллиона евро. 

Напомним, это не первый сюжет программы "Вести недели" о местах, где останавливался Алексей Навальный. Ранее Дмитрий Киселев рассказал, как провел ночь в номере томского отеля Xander, утверждая, что, если в нем был применен "Новичок", "гостиницу уже давно обнесли бы высоким забором, а комнату опечатали". 

Так сюжет в своем микроблоге Twitter прокомментировала глава отдела расследований ФБК Мария Певчих: 

Как развивались события:

  • Российский оппозиционный политик Алексей Навальный  потерял сознание 20 августа в самолете, на котором вылетел из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске.
  • Соратники оппозиционера заявили, что он, скорее всего, был отравлен. Омские врачи опровергли отравление.
  • 22 августа находящегося в медикаментозной коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники Charite обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
  • 2 сентября было обнародовано заключение военных токсикологов о том, что в пробах, взятых у оппозиционера, вне всяких сомнений, выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". 

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