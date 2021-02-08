На канале "Россия 1" показали репортаж из гостиницы, в которой жил Навальный в Германии

Делая отсылки к расследованию о "дворце Путина", корреспондент отметила и недостаточно блестящий ершик в туалете дома, и "подарочную бутылку местного вина".
"Раз уж во всех сказках про злых султанов всегда смотрят, какой у правителя туалет, здесь он не золотой, похож на унитаз из вагона поезда, ершик, конечно, на месте, блестит, но не так", - высказалась Попова, заходя в туалет виллы.
Как сообщает "Дождь" со ссылкой на журналиста Bellingcat Арика Толера, вино, отмеченное в сюжете, можно купить в местном супермаркете за три евро.
Корреспондент также поплавала в небольшом бассейне с теплой водой, имеющемся в доме, показала просторную гостиную с панорамными окнами, небольшую спальню, кладовку и балкон, на котором Алексей Навальный снимал объявление о своем возвращении в Москву.
В репортаже утверждается, что студию для съемок команда Навального забронировала из США, а общий бюджет съемок и проживания составил около миллиона евро.
Напомним, это не первый сюжет программы "Вести недели" о местах, где останавливался Алексей Навальный. Ранее Дмитрий Киселев рассказал, как провел ночь в номере томского отеля Xander, утверждая, что, если в нем был применен "Новичок", "гостиницу уже давно обнесли бы высоким забором, а комнату опечатали".
Так сюжет в своем микроблоге Twitter прокомментировала глава отдела расследований ФБК Мария Певчих:
Как развивались события:
- Российский оппозиционный политик Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, на котором вылетел из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске.
- Соратники оппозиционера заявили, что он, скорее всего, был отравлен. Омские врачи опровергли отравление.
- 22 августа находящегося в медикаментозной коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники Charite обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
- 2 сентября было обнародовано заключение военных токсикологов о том, что в пробах, взятых у оппозиционера, вне всяких сомнений, выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок".