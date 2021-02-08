На канале "Россия 1" показали репортаж из гостиницы, в которой жил Навальный в Германии

Делая отсылки к расследованию о "дворце Путина", корреспондент отметила и недостаточно блестящий ершик в туалете дома, и "подарочную бутылку местного вина".

"Раз уж во всех сказках про злых султанов всегда смотрят, какой у правителя туалет, здесь он не золотой, похож на унитаз из вагона поезда, ершик, конечно, на месте, блестит, но не так", - высказалась Попова, заходя в туалет виллы.

Как сообщает "Дождь" со ссылкой на журналиста Bellingcat Арика Толера, вино, отмеченное в сюжете, можно купить в местном супермаркете за три евро.

Корреспондент также поплавала в небольшом бассейне с теплой водой, имеющемся в доме, показала просторную гостиную с панорамными окнами, небольшую спальню, кладовку и балкон, на котором Алексей Навальный снимал объявление о своем возвращении в Москву.

В репортаже утверждается, что студию для съемок команда Навального забронировала из США, а общий бюджет съемок и проживания составил около миллиона евро.

Напомним, это не первый сюжет программы "Вести недели" о местах, где останавливался Алексей Навальный. Ранее Дмитрий Киселев рассказал, как провел ночь в номере томского отеля Xander, утверждая, что, если в нем был применен "Новичок", "гостиницу уже давно обнесли бы высоким забором, а комнату опечатали".

Так сюжет в своем микроблоге Twitter прокомментировала глава отдела расследований ФБК Мария Певчих:

Неплохо мы вообще обеспечиваем госканалы командировками. Надеюсь, что оба корреспондента и Матросскую Тишину и Сахарово посетят. pic.twitter.com/kfsOmV1RyE — Maria Pevchikh (@pevchikh) February 7, 2021