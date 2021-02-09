Жители просят добавить в латышский алфавит еще одну букву

Как представитель инициативы указан Роберт Озолиньш Паулс. Планируется передать инициативу в Агентство латышского языка.

Автор идеи пояснил, что инициатива была направлена ​​на то, чтобы уточнить, когда надо использовать букву "o" со звуком uo, а когда со звуком o.

"Часто бывают ситуации, когда человек не знает, как правильно произносить имя или фамилию человека, название улицы или название объекта.

Нам нужна буква латышского алфавита для обозначения звука uo.

Часто обсуждается, в каких моментах нужно использовать звук uo, а в каких словах следует использовать звук o. Поэтому нужно дополнить алфавит буквой со звуком uo", - уверен автор инициативы.

Он считает, что для буквы "о" со звуком uo обозначение может быть Ö, Õ, Ø или какой-либо другой вариант. Главное, чтобы людям было понятно, когда использовать конкретные звуки.