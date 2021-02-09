В некоторых в краях Латвии могут возобновить очное обучение в школах

Согласно информации Минздрава, подготовленной для правительства, в настоящее время указанный показатель ниже 250 только в одном крупном городе - Вентспилсе, а также в Яунпиебалгском, Илукстском, Алсунгском, Дундагском, Эргльском, Скрундском, Павилостском, Малпилсском, Мазсалацском, Руцавском, Мерсрагском, Айзпутском, Кокнесском, Руйенском, Салацгривском, Наукшенском, Салском, Кулдигском, Паргауйском, Ройском, Вентспилсском, Саулкрастском, Дурбском, Зилупском и Крустпилсском крае.
Чтобы возобновить очное обучение, школы также должны обеспечить для учащихся безопасную дистанцию и передвижение, сообщил парламентский секретарь IZM Рейнис Знотиньш в соцсетях.
Требования предусматривают, что учащиеся должны прибывать в школу пешком, на семейном личном транспорте или на школьном автобусе.
Знотиньш сообщил, что в конце января в 19 странах Европы начальные классы занимались очно, а очные занятия на всех уровнях образования проводились в 11 странах.
"Из этого следует, что очное или дистанционное обучение является политическим решением, вопреки утверждениям Министерства здравоохранения и премьер-министра Кришьяниса Кариньша. В любом случае обучение не является главным катализатором заболеваемости, если соблюдать правила эпидемиологической безопасности", - заявил парламентский секретарь IZM.
В Латвии на этой неделе планировалось возобновить очное обучение как минимум для 1 и 2 классов, но из-за высокого уровня заболеваемости Covid-19 эта идея была отложена в последний момент. Старшеклассники уже несколько месяцев учатся дистанционно.
Министр образования Илга Шуплинска (JKP) подчеркнула, что качество дистанционного обучения значительно снизилось, поэтому министерство ищет возможности для возобновления очного обучения.
Шуплинска сказала, что трудно ожидать, что кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии скоро снизится, чтобы соответствующим образом пересмотреть ограничения, но психоэмоциональная ситуация в школах и семьях ухудшается, поэтому правительство думает о частичном открытии школ.