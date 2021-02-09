В некоторых в краях Латвии могут возобновить очное обучение в школах

Согласно информации Минздрава, подготовленной для правительства, в настоящее время указанный показатель ниже 250 только в одном крупном городе - Вентспилсе, а также в Яунпиебалгском, Илукстском, Алсунгском, Дундагском, Эргльском, Скрундском, Павилостском, Малпилсском, Мазсалацском, Руцавском, Мерсрагском, Айзпутском, Кокнесском, Руйенском, Салацгривском, Наукшенском, Салском, Кулдигском, Паргауйском, Ройском, Вентспилсском, Саулкрастском, Дурбском, Зилупском и Крустпилсском крае.

Чтобы возобновить очное обучение, школы также должны обеспечить для учащихся безопасную дистанцию и передвижение, сообщил парламентский секретарь IZM Рейнис Знотиньш в соцсетях.

Требования предусматривают, что учащиеся должны прибывать в школу пешком, на семейном личном транспорте или на школьном автобусе. 2

Знотиньш сообщил, что в конце января в 19 странах Европы начальные классы занимались очно, а очные занятия на всех уровнях образования проводились в 11 странах.

"Из этого следует, что очное или дистанционное обучение является политическим решением, вопреки утверждениям Министерства здравоохранения и премьер-министра Кришьяниса Кариньша. В любом случае обучение не является главным катализатором заболеваемости, если соблюдать правила эпидемиологической безопасности", - заявил парламентский секретарь IZM.

В Латвии на этой неделе планировалось возобновить очное обучение как минимум для 1 и 2 классов, но из-за высокого уровня заболеваемости Covid-19 эта идея была отложена в последний момент. Старшеклассники уже несколько месяцев учатся дистанционно.

Министр образования Илга Шуплинска (JKP) подчеркнула, что качество дистанционного обучения значительно снизилось, поэтому министерство ищет возможности для возобновления очного обучения. 2