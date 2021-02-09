Правительство утвердило стратегию борьбы с распространением инфекции Covid-19

Указанная стратегия рассматривалась в декабре 2020 года, однако, как тогда отметил директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, правительству была представлена первая версия стратегии, и она будет доработана.

Сегодня, 9 февраля, поддерживаемая правительством стратегия содержит основные принципы, уже определенные и рассмотренные правительством для борьбы с распространением инфекции Covid-19, а именно контроль эпидемиологической ситуации на основе данных; обеспечение достаточных возможностей системы здравоохранения; разработка профилактических мер эпидемиологической безопасности, обеспечение контроля.

"Само существование стратегии ничего не гарантирует, но ее скрупулезная реализация позволяет достичь поставленных целей и реализовать намеченные меры", - отмечают авторы стратегии.

Стратегия необходимого комплекса мер по борьбе с распространением инфекции Covid-19 на 2020-2021 годы предусматривает значительное сокращение распространения Covid-19, информирование населения и оказание экономической поддержки.

Стратегия, поддержанная правительством во вторник, включает дорожную карту с краткосрочными и среднесрочными мерами по борьбе с распространением инфекции и немедленной поддержкой действий по смягчению негативных последствий пандемического кризиса Covid-19.

Раздел стратегии общественного здоровья и устойчивости системы здравоохранения предусматривает эффективное управление эпидемиологическими рисками и ситуацией в стране, улучшение управления системой здравоохранения и оказание медицинской помощи всем пациентам, а не только пациентам с Covid-19, без снижения объема, с доступностью и качеством услуг, требованиями в контексте ограниченной инфраструктуры и имеющихся человеческих ресурсов. На реализацию этих мер выделено 254 269 517 евро.

Раздел стратегии, касающийся социального и экономического участия и поддержки,

направлен на то, чтобы замедление экономической активности и социализации, вызванное пандемией Covid-19, не оставило необратимых шрамов для экономики и общества.

В этом разделе также говорится, что здоровье и безопасность людей, проживающих в учреждениях длительного социального ухода с тяжелыми и очень тяжелыми функциональными расстройствами, а также детей и пожилых людей, будет обеспечиваться путем предотвращения риска массового заражения Covid-19 и высокой смертности, уважение прав человека и заботы о клиентах, уважение прав человека в контексте сохранения частичных ограничений.

Раздел стратегии, касающийся наблюдения, контроля и безопасности, направлен на обеспечение эффективного осуществления мер наблюдения, контроля и безопасности для ограничения распространения Covid-19 в стране.