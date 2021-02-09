Российская вакцина "Спутник V" будет доступна в Европе не раньше конца весны

Кирилл Дмитриев, глава российского фонда прямых инвестиций, сказал, что крупные поставки в ЕС станут возможны только после окончания массовой вакцинации в России.

Фонд отвечает за международный маркетинг "Спутник V". Вакцина была одобрена и уже используется в нескольких странах.

Однако Европейское агентство по лекарственным средствам "Спутник V" еще не утвердило, и в последние дни появилась противоречивая информация о том, подавал ли фонд вообще заявку на вакцину.

"Мы надеемся, что наша заявка будет рассмотрена в ближайшее время и что в этой процедуре не будет выдвигаться никаких политических аргументов, и что она будет оцениваться на основе фактов", - сказал Дмитриев.