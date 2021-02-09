Российская вакцина "Спутник V" будет доступна в Европе не раньше конца весны
В России считают, что вакцина против Covid-19 "Спутник V" будет доступна для доставки в Европейский Союз (ЕС) только в мае или июне.
В России считают, что вакцина против Covid-19 "Спутник V" будет доступна для доставки в Европейский Союз (ЕС) только в мае или июне.
Кирилл Дмитриев, глава российского фонда прямых инвестиций, сказал, что крупные поставки в ЕС станут возможны только после окончания массовой вакцинации в России.
Фонд отвечает за международный маркетинг "Спутник V". Вакцина была одобрена и уже используется в нескольких странах.
Однако Европейское агентство по лекарственным средствам "Спутник V" еще не утвердило, и в последние дни появилась противоречивая информация о том, подавал ли фонд вообще заявку на вакцину.
"Мы надеемся, что наша заявка будет рассмотрена в ближайшее время и что в этой процедуре не будет выдвигаться никаких политических аргументов, и что она будет оцениваться на основе фактов", - сказал Дмитриев.
Исследование, опубликованное на прошлой неделе в медицинском журнале The Lancet, показывает, что вакцина, разработанная в России, эффективна на 91,6%.