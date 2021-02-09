Вт, 9.02.2021
Надежды найти безопасные решения для возобновления работы салонов красоты еще не потеряны. Эвика Силиня, парламентский секретарь премьер-министра
Эвика Силиня, парламентский секретарь премьер-министра
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Правительство вернется к вопросу комендантского часа в четверг

Рейды во время комендантского часа ФОТО: Zane Bitere/LETA

Правительство обсудит вопрос о продлении комендантского часа в четверг, 11 февраля, сообщил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

В четверг правительство заслушает доклад министра внутренних дел Сандиса Гиргенса о целесообразности комендантского часа. 

В понедельник коалиция не пришла к единому мнению по этому вопросу. 

Напомним, во вторник, 8 февраля состоялось совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране. Главные решения правительства: 

  • В основной капитал больниц будет вложено 26,4 миллиона евро
  • Для мотивации населения не исключена скорая вакцинация "лидеров мнений"
  • Для усиления вместимости больниц будет выделено 66,6 млн евро

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