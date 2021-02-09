Правительство вернется к вопросу комендантского часа в четверг
Правительство обсудит вопрос о продлении комендантского часа в четверг, 11 февраля, сообщил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Правительство обсудит вопрос о продлении комендантского часа в четверг, 11 февраля, сообщил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.
В четверг правительство заслушает доклад министра внутренних дел Сандиса Гиргенса о целесообразности комендантского часа.
В понедельник коалиция не пришла к единому мнению по этому вопросу.
Напомним, во вторник, 8 февраля состоялось совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране. Главные решения правительства: