Правительство вернется к вопросу комендантского часа в четверг

В четверг правительство заслушает доклад министра внутренних дел Сандиса Гиргенса о целесообразности комендантского часа.

В понедельник коалиция не пришла к единому мнению по этому вопросу.

Напомним, во вторник, 8 февраля состоялось совместное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась актуальная эпидемиологическая ситуация в стране. Главные решения правительства: