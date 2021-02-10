Исследование: Лишь четверть белорусов доверяют президенту страны

В январе 2021 года аналитики британского Королевского института международных отношений Chatham House провели репрезентативный онлайн-опрос 926 жителей белорусских городов, посвященный их оценке ситуации в стране - протестам, власти Лукашенко, доверию к политикам и так далее. Результаты опроса можно экстраполировать на всю Беларусь, поскольку, как отмечают исследователи, больших расхождений во взглядах сельских жителей и жителей малых городов нет.

"В сельской местности чуть больше равнодушия и скепсиса по отношению к протестам, чем в среднем по стране. Некоторые чуть лучше относятся к Александру Лукашенко. Но не следует думать, что там совсем другая страна", - подчеркнул на презентации данных опроса 9 февраля ассоциированный эксперт Chattham House, директор по исследованиям Центра новых идей Рыгор Астапеня.

Поскольку в ходе исследования использовался метод веб-интервью, опрошены были пользователи интернета - более экономически и социально активные граждане. Поэтому аналитики допускают, что симпатии к Лукашенко на самом деле чуть выше, чем в было выявлено. Итак, какая картина складывается?

Отношение белорусов к протестам

Опрос показал, что около четверти белорусов однозначно одобряют акции протеста против действующей власти, еще у 18,6 процентов отношение скорее положительное. Примерно треть относятся к протестам отрицательно, а около 20 процентов затруднились дать ответ. Большинство белорусов считают, что после президентских выборов 9-11 августа 2020 года силовики применили неоправданную и чрезмерную силу при разгоне протестовавших. 60 процентов уверены, что в изоляторе на улице Окрестина применяли пытки. По мнению 70 процентов, насилие в отношении протестующих необходимо немедленно прекратить.

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Еще столько же высказываются за диалог власти с теми, кто несогласен с результатами выборов. Больше половины опасаются, что отказ властей от переговоров может привести с росту насилия с обеих сторон. Около 43 процентов даже видят риск гражданской войны.

По их отношению к протестам аналитики разделили жителей Беларуси на несколько групп. К "ядру протеста" данные опроса позволяют отнести 37 процентов белорусов. Каждый пятый сочувствует протестующим, то есть либо поддерживает протесты, либо относится к ним нейтрально. Почти каждый десятый - скептик: против Лукашенко, но не совсем за протесты. 16 процентов проявляют равнодушие и стараются не интересоваться политикой. Группу сторонников Лукашенко, его твердый электорат, составляют 18 процентов избирателей.

Кого белорусы видят президентом

У участников исследования спрашивали, кто, по их мнению, достоин стать президентом Беларуси. В списке был предложен 21 человек. Среди них - Лукашенко, Бабарико, Тихановская, Колесникова, Латушко, Позняк, Макей, Качанова, Караев, Румас и другие.