В Латвии у диких птиц выявлен высокопатогенный птичий грипп
В Латвии у диких птиц выявлен высокопатогенный птичий грипп, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).
В Латвии у диких птиц выявлен высокопатогенный птичий грипп, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).
PVD получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие высокопатогенного птичьего гриппа у двух мертвых лебедей, обнаруженных в Юрмале, на пляже в Дзинтари. Это первый случай птичьего гриппа в Латвии.
Планируется ввести дополнительные меры биобезопасности на птицефермах по всей стране, включая ограничения прямых или косвенных контактов домашних птиц с дикими.
PVD призывает птицеводов еще до введения ограничений не выпускать домашнюю птицу из помещений и загонов, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами, особенно водоплавающими (лебеди, утки), и воздерживаться от закупок птицы в других странах Европы.
Владельцы домашней птицы должны немедленно уведомить PVD, если у их птиц появляются признаки заболевания, такие как значительное сокращение потребления корма и воды, снижение яйценоскости, что приводит к гибели птиц.
Высокопатогенный птичий грипп - острое, крайне заразное инфекционное заболевание птиц, которое вызывает поражение различных органов. Его переносчиками являются дикие птицы, особенно водоплавающие.
В начале января высокопатогенный птичий грипп был обнаружен в Литве. Вспышки заболевания регистрировались также в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Швеции, Хорватии, Польше, Бельгии, Ирландии, Украине, Венгрии и других странах.