Ср, 10.02.2021
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Ивар Аболиньш, председатель NEPLP
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В Латвии у диких птиц выявлен высокопатогенный птичий грипп

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Латвии у диких птиц выявлен высокопатогенный птичий грипп, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

PVD получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие высокопатогенного птичьего гриппа у двух мертвых лебедей, обнаруженных в Юрмале, на пляже в Дзинтари. Это первый случай птичьего гриппа в Латвии.

Планируется ввести дополнительные меры биобезопасности на птицефермах по всей стране, включая ограничения прямых или косвенных контактов домашних птиц с дикими.

PVD призывает птицеводов еще до введения ограничений не выпускать домашнюю птицу из помещений и загонов, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами, особенно водоплавающими (лебеди, утки), и воздерживаться от закупок птицы в других странах Европы.

Владельцы домашней птицы должны немедленно уведомить PVD, если у их птиц появляются признаки заболевания, такие как значительное сокращение потребления корма и воды, снижение яйценоскости, что приводит к гибели птиц.

Высокопатогенный птичий грипп - острое, крайне заразное инфекционное заболевание птиц, которое вызывает поражение различных органов. Его переносчиками являются дикие птицы, особенно водоплавающие.

PVD также призывает население сообщать об обнаруженных мертвых диких водоплавающих птицах по телефону 67027402 или в ближайшее территориальное управление PVD.

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В начале января высокопатогенный птичий грипп был обнаружен в Литве. Вспышки заболевания регистрировались также в Нидерландах, Великобритании, Германии, Франции, Дании, Швеции, Хорватии, Польше, Бельгии, Ирландии, Украине, Венгрии и других странах.

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