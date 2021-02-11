Мужчина на похоронах своих детей обнаружил вместо них кукол. Оказалось, что его жена не рожала

Позднее МВД Дагестана выложило видео, на котором отец рассказал, что в ночь на 3 февраля его жена родила здоровых мальчиков-близнецов. Позднее, в ночь на 9 февраля, когда женщина попросила не забирать у нее мальчиков на ночь, - ей сообщили, что оба ребенка умерли от кровоизлияния в мозг. Женщине отдали младенцев в саванах, которые запретили открывать, а муж повез их к себе на родину в Дагестан, чтобы похоронить на родовом кладбище. Во время похорон ему посоветовали снять саваны с лиц сыновей. Так он выяснил, что внутри находятся куклы, для утяжеления набитые песком.

После проверки роженицы оказалось, что женщина с такими данными не поступала ни в один из роддомов края ни в этом, ни в прошлом году. В деле имелись и другие несостыковки - в перинатальном центре Ставрополя давно не было случаев смерти новорожденных, а случаев двойной смерти младенцев - вообще никогда. Во-вторых, в случае смерти детей их тела родственникам должна была передать патологоанатомическая служба, а не медицинское учреждение, к тому же у родных была бы возможность увидеть тела.

Утром в среду, 11 февраля, Telegram-канал LifeShot со ссылкой на источник сообщил, что медики после обследования жены Даудова пришли к выводу, что она не была беременна и тем более не рожала. Следователи также не нашли информации о госпитализации женщины в роддом Ставрополя. Telegram-канал заявил, что

женщина солгала о своей беременности и родах мужу и остальным родственникам. 2

"Это ей удалось благодаря крупному телосложению. Все потому, что Даудов очень хотел детей, и женщина боялась, что супруг уйдет от нее. Когда пришла пора "рожать", она придумала легенду, что малыши якобы умерли при родах. За "телами" она поехала сама и до последнего не давала никому на них взглянуть", - пишет LifeShot.

В показаниях женщины говорится, что летом 2020 года у нее был положительный тест на беременность, однако повторный анализ дал отрицательный результат. Тогда она решила симулировать свою беременность, потому что не хотела огорчать обрадовавшегося мужа.

"У меня не было какого-то четкого плана. Время от времени я чувствовала, что у меня растет живот. Я надеялась, что все-таки беременна, - написала женщина. - Мне сложно это объяснить.

С одной стороны, я осознавала, что не беременна, с другой стороны - не могла себя остановить и перестать притворяться". 2

2 февраля женщина рассказала родственникам, что поедет в перинатальный центр рожать и что они не могут ехать вместе с ней из-за опасности Covid-19. На самом деле женщина сняла квартиру посуточно, прожила там неделю и придумала план с куклами. Спустя неделю она вернулась к родственникам и сообщила, что дети умерли. "Я ввела в заблуждение своих родственников и своего супруга, о чем очень сожалею", - написала женщина в показаниях.