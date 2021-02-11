Три человека спасены после 33 дней, проведенных на необитаемом острове

Люди попали на остров после того, как в море перевернулась их лодка. Они сумели добраться до одного из необитаемых островов в группе Багамских островов.

Двое мужчин и женщина на острове, находящемся на север от Кубы, оборудовали лагерь. Питались они главным образом кокосами.

Людей на острове Береговая охрана США заметила во время патрулирования с помощью самолета.

В понедельник людям на острове сбросили рацию, продукты питания и воду, а во вторник они были спасены.

Все трое после спасения были доставлены в больницу на архипелаге Флорида-Кис.