Три человека спасены после 33 дней, проведенных на необитаемом острове
Береговая охрана США спасла трех человек, которые провели на необитаемом острове в группе Багамских островов 33 дня, сообщает CNN.
Береговая охрана США спасла трех человек, которые провели на необитаемом острове в группе Багамских островов 33 дня, сообщает CNN.
Люди попали на остров после того, как в море перевернулась их лодка. Они сумели добраться до одного из необитаемых островов в группе Багамских островов.
Двое мужчин и женщина на острове, находящемся на север от Кубы, оборудовали лагерь. Питались они главным образом кокосами.
Людей на острове Береговая охрана США заметила во время патрулирования с помощью самолета.
В понедельник людям на острове сбросили рацию, продукты питания и воду, а во вторник они были спасены.
Все трое после спасения были доставлены в больницу на архипелаге Флорида-Кис.
"I don't know how they did it. I was amazed they were in as good as shape as they were."— CNN International (@cnni) February 10, 2021
The U.S. Coast Guard rescued three Cuban nationals from a deserted Bahaman island, where they had been living off coconuts for 33 days, the agency announced. https://t.co/LzjniwBH4c