Чт, 11.02.2021
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Даниэль Павлютс министр здравоохранения
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Три человека спасены после 33 дней, проведенных на необитаемом острове

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Береговая охрана США спасла трех человек, которые провели на необитаемом острове в группе Багамских островов 33 дня, сообщает CNN.

Люди попали на остров после того, как в море перевернулась их лодка. Они сумели добраться до одного из необитаемых островов в группе Багамских островов.

Двое мужчин и женщина на острове, находящемся на север от Кубы, оборудовали лагерь. Питались они главным образом кокосами.

Людей на острове Береговая охрана США заметила во время патрулирования с помощью самолета.

В понедельник людям на острове сбросили рацию, продукты питания и воду, а во вторник они были спасены.

Все трое после спасения были доставлены в больницу на архипелаге Флорида-Кис. 

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