Bellingcat связал следивших за Навальным сотрудников ФСБ с отравлением Кара-Мурзы

Интернет-издание Bellingcat, а также сотрудничавшие с ним журналисты германского журнала Der Spiegel и российского онлайн-издания The Insider полагают, что за председателем Фонда Бориса Немцова за свободу Владимиром Кара-Мурзой-младшим следили сотрудники спецгруппы Федеральной службы безопасности России - незадолго до его отравлений в 2015 и 2017 годах. К таким выводам журналисты пришли по итогам расследования, которое они опубликовали в четверг, 11 февраля.

Авторы публикаций проанализировали поездки Владимира Кара-Мурзы за 12 месяцев до его отравления в 2015 году и сравнили их с перемещениями предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ и сотрудников Второй службы ФСБ (Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. - Ред.), которые ранее были идентифицированы журналистами как принимающие участие в совместных операциях с членами возможного "отряда отравителей".

Возможные сотрудники ФСБ сопровождали оппозиционера в четырех поездках в 2015 году

По версии расследователей, предполагаемые сотрудники ФСБ следовали за оппозиционером в четырех командировках, состоявшихся за три месяца до его отравления шесть лет назад. Речь идет о поездках в Томск, Санкт-Петербург, Калининград и Казань. При этом Кара-Мурза и указанные лица вернулись в Москву меньше чем за 48 часов до появления у него первых симптомов недомогания, отмечает Bellingcat.

Во всех четырех поездках, по данным авторов публикации, принимал участие возможный сотрудник ФСБ Александр Самофал. В "слитой" журналистам базе данных водительских прав мужчина с такой фамилией приписан к "воинской части 2567", где зарегистрирован Пограничный институт ФСБ России в подмосковном Голицыно.

Bellingcat: за Кара-Мурзой следовали Самофал, Кудрявцев и Мезенцев

Исходя из телефонных биллингов, журналисты приходят к выводу, что по окончании института Самофал поступил во Вторую службу ФСБ. Минимум в двух поездках Александра Самофала сопровождал Константин Кудрявцев.

Последнему под видом помощника секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева в декабре 2020 года звонил оппозиционер Алексей Навальный. Предполагаемый военный химик из Института криминалистики ФСБ во время разговора подтвердил версию журналистов-расследователей, что он летал в Омск 25 августа за одеждой Навального, уже после того, как того увезли в Германию, чтобы забрать вещи для очистки.

Как отмечает Bellingcat, в поездке в Калининград к Самофалу и Кудрявцеву присоединился также Роман Мезенцев, который в расследовании журналистов фигурирует как "старший офицер Второй службы ФСБ".