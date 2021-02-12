Пт, 12.02.2021
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Криста Баумане, депутат Сейма
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  • Экс-супруга Ефремова Евгения Добровольская: "Пьяный Миша и Миша - это два разных человека"
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Экс-супруга Ефремова Евгения Добровольская: "Пьяный Миша и Миша - это два разных человека"

Евгения Добровольская ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российская актриса театра и кино Евгения Добровольская была замужем за Михаилом Ефремовым с 1990 по 1997 год. В интервью Катерине Гордеевой она рассказала не только о том, каким был их роман и брак, но и про то, как воспринимает трагедию со смертельным ДТП. 

Евгения Добровольская вспоминает, что их отношения были с сильной страстью. Да, она была недолгой, но яркой. Во многом Добровольская и Ефремов были похожи. Актриса полагает, что, возможно, они перепутали партнерство на сцене с чем-то другим. Сейчас ей уже сложно сказать. Вместе с Михаилом Олеговичем она сыграла множество ролей. И они всегда прекрасно понимали друг друга. 

Про совместную жизнь с Ефремовым она говорит, что это была "сумасшедшая жизнь" - "год за два". Актриса подчеркивает, что она никогда столько не была в милиции, сколько за время жизни с Михаилом. 

Добровольская подчеркнула, что они недолго прожили вместе. Но в этой жизни были трогательные и счастливые моменты. 

"Мы все время были вместе - и это было невозможно!" - указала актриса причину их расставания. 

Она ушла от Ефремова, когда была беременна их сыном Николаем. Михаил Олегович писал ей невероятно трогательные письма, и она его простила. После роддома они поехали жить к матери Ефремова, где Евгении было тяжело. Затем они переехали и стали жить отдельно, но в какой-то момент Добровольская поняла, что хочет уйти от мужа. 

"Сейчас это уже можно обозвать такими красивыми словами, как "абьюзер" и "газлайтер", но тогда у меня была своя формула абьюза. Я считала, что я не могу любить тот топор, который меня убивает... Нельзя так делать... Поэтому я сбежала. Это был радостный уход", - вспоминает тот момент Евгения. 

Она помнит, как уходила от Ефремова с криками "Ура!" и радовалась своей свободе. 

Михаил не пил лишь тогда, когда была угроза смерти. В остальное время он пил. Она ушла, когда поняла, что он уже не боится ее потерять. 

Добровольская указывает, что он ей потом завидовал и не мог с этим справиться. На каждую ее награду от него "выходило жало". 

Узнав о трагическом ДТП с его участием, Добровольская ощутила "конец света". Она добавила, что Ефремов - хороший человек, но "пьяный Миша и Миша - это два разных человека". 

"Пьяный человек - это оно", - подчеркнула Евгения. 

Она не понимает, почему Ефремов себя так странно вел на суде. Она не ходила на заседания, так как ее раздражал его адвокат. Актриса объяснила, что пыталась с ним говорить, как и многие другие, но он никого не слушал. Дети тяжело это переживают. 

С приговором бывшему супругу она согласна. Она не знает, сколько лет должны были дать Ефремову, но он уже наказан. Добровольская напомнила, что актеру уже 60 лет. 

Видео: Интервью Катерины Гордеевой с Евгенией Добровольской

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