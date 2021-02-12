Экс-супруга Ефремова Евгения Добровольская: "Пьяный Миша и Миша - это два разных человека"

Евгения Добровольская вспоминает, что их отношения были с сильной страстью. Да, она была недолгой, но яркой. Во многом Добровольская и Ефремов были похожи. Актриса полагает, что, возможно, они перепутали партнерство на сцене с чем-то другим. Сейчас ей уже сложно сказать. Вместе с Михаилом Олеговичем она сыграла множество ролей. И они всегда прекрасно понимали друг друга.

Про совместную жизнь с Ефремовым она говорит, что это была "сумасшедшая жизнь" - "год за два". Актриса подчеркивает, что она никогда столько не была в милиции, сколько за время жизни с Михаилом.

Добровольская подчеркнула, что они недолго прожили вместе. Но в этой жизни были трогательные и счастливые моменты.

"Мы все время были вместе - и это было невозможно!" - указала актриса причину их расставания.

Она ушла от Ефремова, когда была беременна их сыном Николаем. Михаил Олегович писал ей невероятно трогательные письма, и она его простила. После роддома они поехали жить к матери Ефремова, где Евгении было тяжело. Затем они переехали и стали жить отдельно, но в какой-то момент Добровольская поняла, что хочет уйти от мужа.

"Сейчас это уже можно обозвать такими красивыми словами, как "абьюзер" и "газлайтер", но тогда у меня была своя формула абьюза. Я считала, что я не могу любить тот топор, который меня убивает... Нельзя так делать... Поэтому я сбежала. Это был радостный уход", - вспоминает тот момент Евгения.

Она помнит, как уходила от Ефремова с криками "Ура!" и радовалась своей свободе.

Михаил не пил лишь тогда, когда была угроза смерти. В остальное время он пил. Она ушла, когда поняла, что он уже не боится ее потерять.

Добровольская указывает, что он ей потом завидовал и не мог с этим справиться. На каждую ее награду от него "выходило жало".

Узнав о трагическом ДТП с его участием, Добровольская ощутила "конец света". Она добавила, что Ефремов - хороший человек, но "пьяный Миша и Миша - это два разных человека".

"Пьяный человек - это оно", - подчеркнула Евгения.

Она не понимает, почему Ефремов себя так странно вел на суде. Она не ходила на заседания, так как ее раздражал его адвокат. Актриса объяснила, что пыталась с ним говорить, как и многие другие, но он никого не слушал. Дети тяжело это переживают.

С приговором бывшему супругу она согласна. Она не знает, сколько лет должны были дать Ефремову, но он уже наказан. Добровольская напомнила, что актеру уже 60 лет.