В Европе начата ускоренная оценка вакцины CureVac против Covid-19

Решение комитета начать ускоренную оценку основано на предварительных результатах доклинических и ранних клинических испытаний с участием взрослых, которые показывают, что вакцина вызывает выработку антител и иммунных клеток, которые атакуют SARS-CoV-2 и защищают от вируса.
В настоящее время компания CureVac AG проводит клинические испытания безопасности и эффективности вакцины против Covid-19. EMEA начнет оценку этих и других клинических данных, как только компания их предоставит. Ускоренная оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будут получены достаточные сведения для подачи официального заявления на регистрацию.
Процедура ускоренной оценки предусматривает рассмотрение данных еще до подачи официальной заявки, что ускоряет процесс регистрации вакцины.
Интерес Латвии:
Латвийский план вакцинации против Covid-19 предусматривает, что первая поставка вакцины CVnCov в размере 231 316 доз может быть получена во втором квартале этого года. В третьем квартале планируется получить еще 210 414 доз этой вакцины, а в последнем квартале года - 252 440 доз. В свою очередь в первом квартале следующего года планируется получить еще 252 340 доз этой вакцины.