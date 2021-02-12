В Европе начата ускоренная оценка вакцины CureVac против Covid-19

Решение комитета начать ускоренную оценку основано на предварительных результатах доклинических и ранних клинических испытаний с участием взрослых, которые показывают, что вакцина вызывает выработку антител и иммунных клеток, которые атакуют SARS-CoV-2 и защищают от вируса.

В настоящее время компания CureVac AG проводит клинические испытания безопасности и эффективности вакцины против Covid-19. EMEA начнет оценку этих и других клинических данных, как только компания их предоставит. Ускоренная оценка будет продолжаться до тех пор, пока не будут получены достаточные сведения для подачи официального заявления на регистрацию.

Процедура ускоренной оценки предусматривает рассмотрение данных еще до подачи официальной заявки, что ускоряет процесс регистрации вакцины.