В Латвии высокопатогенный птичий грипп выявлен еще у четырех диких птиц

Высокопатогенный птичий грипп обнаружен у одного лебедя-шипуна на пляже Яункемери и у двух на Лапмежциемском пляже, а также у одной водоплавающей птицы из семейства утиных в Слоке.

В PVD подчеркнули, что сообщения о птичьем гриппе получены также из Эстонии, где выявлен первый случай высокопатогенного птичьего гриппа - болезнь была обнаружена у найденного в Таллинне лебедя, который после этого умер.

PVD призывает птицеводов не выпускать домашнюю птицу из помещений и загонов, чтобы предотвратить контакт с дикими птицами, особенно водоплавающими (лебеди, утки), и воздерживаться от закупок птицы в других странах Европы.

Владельцы домашней птицы должны немедленно уведомить PVD, если у птиц появляются признаки заболевания, такие как значительное сокращение потребления корма и воды, снижение яйценоскости или гибель птиц.

Высокопатогенный птичий грипп - острое, крайне заразное инфекционное заболевание птиц, которое вызывает поражение различных органов. Его переносчиками являются дикие птицы, особенно водоплавающие.

PVD также призывает население сообщать об обнаруженных мертвых диких водоплавающих птицах по телефону 67027402 или в ближайшее территориальное управление PVD.