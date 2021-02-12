Заболевшие Covid-19 ездили междугородними автобусами по Латвии

Заболевший выехал 4 февраля в 8:45 автобусом SIA Galss Buss с номером рейса 6317 в Ригу и 6 февраля в 19:00 вернулся автобусом SIA Galss Buss Рига - Саласпилс с номером рейса 6317 до Саласпилса.

Всем пассажирам, путешествующим по указанным маршрутам в указанные даты, рекомендуется следить за своим здоровьем. Если наблюдаются симптомы респираторной инфекции, рекомендуется остаться дома и обратиться к терапевту для оценки состояния вашего здоровья.

Зараженный Covid-19 также ездил на автобусе Адажи - Рига.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в ходе эпидемиологического расследования выяснил, что 12 февраля в автобусе Адажи - Рига ехал пассажир с подтвержденной инфекцией Covid-19, сообщили агентству LETA в SPKC.

В 5:58 больная ехала автобусом SIA Sabiedriskais autobuss по маршруту Адажи - Рига рейсом 6821 в Ригу.

Всем пассажирам, путешествующим по данному маршруту в этот день, также рекомендуется следить за своим здоровьем. Если вы испытываете симптомы респираторной инфекции, рекомендуется остаться дома и обратиться к терапевту для оценки вашего состояния.

SPKC напоминает, что в таких случаях приложение Apturi Covid может помочь узнать больше о контакте с пациентом с Covid-19. Используя приложение, вы можете более своевременно изолировать себя, чтобы не подвергать опасности семью, коллег, друзей и других жителей.