Колесниковой предъявили два новых обвинения, Лукашенко пообещал ужесточить наказание за протесты

Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили новые обвинения - в заговоре с целью захвата власти и в создании экстремистского формирования. Оба они с сентября находятся под арестом. Колесникова - член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Ранее ей и Знаку предъявили другое обвинение - в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.