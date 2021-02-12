Сб, 13.02.2021
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  • Колесниковой предъявили два новых обвинения, Лукашенко пообещал ужесточить наказание за протесты
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Колесниковой предъявили два новых обвинения, Лукашенко пообещал ужесточить наказание за протесты

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Навального судят по делу о клевете на ветерана. Сам ветеран из процесса сегодня вышел. А защита говорит, что в версии обвинения много нестыковок.
  • Импичмент Дональда Трампа. На слушаниях выступит защита бывшего президента
  • Марии Колесниковой в Беларуси предъявили два новых обвинения. А Александр Лукашенко завершил Национальное собрание. Там он пообещал ужесточить наказание за протесты
  • В Украине - обострение на линии разграничения на Донбассе. Украинские военные заявляют, что их регулярно обстреливают пророссийские боевики

Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили новые обвинения - в заговоре с целью захвата власти и в создании экстремистского формирования. Оба они с сентября находятся под арестом. Колесникова - член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Ранее ей и Знаку предъявили другое обвинение - в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 12.02.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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