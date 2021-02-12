Колесниковой предъявили два новых обвинения, Лукашенко пообещал ужесточить наказание за протесты
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
Белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили новые обвинения - в заговоре с целью захвата власти и в создании экстремистского формирования. Оба они с сентября находятся под арестом. Колесникова - член президиума Координационного совета белорусской оппозиции. Ранее ей и Знаку предъявили другое обвинение - в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 12.02.2021
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