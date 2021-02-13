"Зона комфорта" ⟩ Ученый: коронавирус приспособился к нашей самоизоляции

По словам Тарса, британский вариант вируса содержит одну из мутаций именно в том месте, которым прикрепляется к клетке, поэтому он способен лучше проникать в клетку, он более заразен.

"Раньше существовало мнение, что этот [подвид] коронавируса немного заразнее, но не смертельнее. Сейчас появилось исследование, что на самом деле он немного более смертелен. Разница может быть примерно в 1,3 раза. Он заразнее, особенно в данных условиях, когда мы стараемся максимально самоизолироваться, так как вирус к этому уже приспособился", - рассказал ученый, отметив, что

на самом деле наша самоизоляция может каким-то образом даже способствовать распространению более заразного варианта вируса. 37

"Сейчас этот вариант является абсолютным доминантом в Великобритании, он [встречается] и в некоторых других странах Европы, в том числе в Дании и в Нидерландах. Констатирован он и в Латвии. Мой прогноз таков, что довольно скоро, к сожалению, он будет доминирующим вариантом и у нас. Но есть одна хорошая новость: по сегодняшним данным, имеющиеся вакцины относительно хорошо с ним справляются", - отметил Тарс.

По словам ученого, есть и второй вариант, по поводу которого нам стоит тревожиться, возможно, немного больше - южноафриканский: "Он содержит две мутации в том районе, которым прикрепляется к клетке. Там уже получается так, что некоторые имеющиеся вакцины действительно действуют с меньшим эффектом. Понятны результаты только по двум вакцинам, которые еще не зарегистрированы. Это вакцина фирмы Johnson&Johnson, которая сейчас проходит процесс регистрации, и я надеюсь, что будет доступна. В ЮАР эта вакцина работает с эффективностью в 57%, преимущественно, против этого варианта. В то же время в США, где этот вариант пока не сильно распространен, уже 72%. Таким образом, мы видим здесь довольно значительное снижение эффективности. Однако считается, что имеющиеся вакцины предотвращают тяжелые и летальные случаи.

Ученый также отметил, что недавно прозвучала информация о неэффективности вакцины AstraZeneca против этого варианта вируса. На самом деле - очень мало данных об этом деле. У них было очень маленькое количество добровольцев в Южной Африке. Единственное, что они могли констатировать, - это то, что вакцина AstraZeneca не действовала против легких и средне-тяжелых форм заболевания южноафриканским вариантом Covid-19.

Против летальных форм - у них не было возможности их исследовать по той причине, что там были преимущественно молодые люди, которые в тяжелой форме не заболевают.

Если говорить о возможности распространения южноафриканского варианта вируса и в Латвии, то, по словам ученого, это зависит от того, сможет ли он победить в конкуренции, например, с тем же самым британским вариантом нового коронавируса. 37

"Я никогда не видел конкретных сравнений о том, какой из этих вариантов более заразен, но это очень важно в данном случае, так как у вируса нет никаких проблем преодолеть границы стран и даже континентов. Сейчас южноафриканский вариант констатирован в очень многих странах Европы. Не столь масштабно, конечно, как британский вариант. В Латвии он пока что не констатирован. Но я сейчас не возьмусь прогнозировать, действительно ли он может выдавить этот британский вариант так же, как британский вариант выдавил прошлый", - отметил ученый.