Европейский совет принял жалобу Навального на отказ России исполнять решение ЕСПЧ

"Мы обратились в Комитет министров Европейского совета, наше заявление будет рассмотрено в марте", - сказала адвокат агентству "Интерфакс".

В заявлении Навальный просит комитет сделать против России соответствующие шаги в связи с тем, что Россия не исполняет решение ЕСПЧ по так называемому делу Yves Rocher.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления предположительно боевым ядом из группы "Новичок". Его обвинили в неисполнении обязательств условно осужденного по делу Yves Rocher. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить Навальному условное наказание по делу Yves Rocher на реальное, в результате чего политику назначили 2 года и 8 месяцев колонии общего режима.