Импичмент Трампа: Сенат внезапно проголосовал за вызов свидетелей. Это сильно замедлит процесс

Защита Трампа представила все свои аргументы в пятницу. Считалось, что ни республиканцы, ни демократы не заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс, и решающее голосование - о том, виновен ли экс-президент в подстрекательстве к мятежу, приведшем к штурму и разгрому Капитолия 6 января, могло бы состояться уже в эту субботу.

Однако перед этим сенаторы должны были решить, вызывать ли дополнительных свидетелей. Обвинители - демократы из Палаты представителей - просили вызвать как минимум одну свидетельницу. Защитники Трампа предлагали никого не вызывать, чтобы скорее закончить процедуру, однако заявили, что если обвинению будет позволено вызвать свидетелей, то и они вызовут десятки свидетелей со своей стороны.

Для решения о вызове свидетелей было достаточно простого большинства голосов. В итоге за вызов свидетелей проголосовали 55 из 100 сенаторов - все 50 демократов и пять республиканцев.

Для признания Трампа виновным, при этом, нужно гораздо больше голосов - 67. До сих пор представлялось высоко вероятным, что преодолеть эту планку не удастся - большинство республиканцев высказывались против осуждения Трампа. Буквально в субботу влиятельный лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл дал понять, что проголосует за оправдание экс-президента, несмотря на свои критические высказывания о его роли в событиях 6 января.

Какого свидетеля хотят вызвать демократы?

Джейми Эррера Бютлер - одна из всего 10 республиканцев в Палате представителей, проголосовавших 13 января за импичмент Трампа EPA

Вечером в пятницу конгрессвумен Джейми Эррера Бютлер поделилась с публикой тем, что лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти рассказал ей о своем телефонном разговоре с Трампом 6 января.

В изложении Бютлер, Маккарти позвонил Трампу в разгар вторжения разъяренной толпы его сторонников в здание Конгресса и попросил повлиять на них. Трамп вначале сказал, что это не его сторонники, а левые анархисты. Маккарти ответил, что это явная неправда, тогда Трамп заметил: "Ну значит, эти люди просто больше переживают и недовольны выборами, чем ты". За этим последовала перепалка на повышенных тонах, рассказала Бютлер в интервью Си-эн-эн.

Демократы хотят допросить ее подробнее. Бютлер - одна из всего 10 республиканцев в нижней палате, проголосовавших за импичмент Трампа 13 января.

Если эта версия событий подтвердится, она подорвет главный довод защиты Трампа, что он никого не подстрекал к мятежу, а его сторонники организовались сами заранее и действовали по собственной инициативе и без него.

Что будет дальше?

Сенат пока прервал заседание. Ему предстоит установить правила вызова и допроса свидетелей, а также решить большинством голосов, каких конкретно свидетелей сенаторы желают заслушать.