На пляже в Саулкрасты появилась необычная ледяная скульптура

Один из авторов скульптуры в Facebook указал, что сначала была мысль создать ледяной вигвам, который ночью можно было бы подсвечивать.

"Зачем это нужно? Я действительно не знаю", - написал 6 февраля житель Саулкрасты.

Впрочем, затея сразу не удалась по нескольким причинам - слишком слабый насос, слишком сильный ветер, неутепленная труба и т. д.

Однако какой бы скульптура ни получилась, на пляже в Пабажи ее можно увидеть.