На пляже в Саулкрасты появилась необычная ледяная скульптура
На пляже в Саулкрасты можно увидеть необычную ледяную скульптуру, которую создали сами жители города.
На пляже в Саулкрасты можно увидеть необычную ледяную скульптуру, которую создали сами жители города.
Один из авторов скульптуры в Facebook указал, что сначала была мысль создать ледяной вигвам, который ночью можно было бы подсвечивать.
"Зачем это нужно? Я действительно не знаю", - написал 6 февраля житель Саулкрасты.
Впрочем, затея сразу не удалась по нескольким причинам - слишком слабый насос, слишком сильный ветер, неутепленная труба и т. д.
Однако какой бы скульптура ни получилась, на пляже в Пабажи ее можно увидеть.
Ne tas ko bijām plānojuši, bet rezultātā sanāca interesants objekts #saulkrasti #threestripesexplorerPosted by Hilarious Romans on Piektdiena, 2021. gada 12. februāris