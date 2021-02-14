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Каспар Тарс, директор и ведущий научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований
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На пляже в Саулкрасты появилась необычная ледяная скульптура

ФОТО: Facebook/Visit Saulkrasti

На пляже в Саулкрасты можно увидеть необычную ледяную скульптуру, которую создали сами жители города.

Один из авторов скульптуры в Facebook указал, что сначала была мысль создать ледяной вигвам, который ночью можно было бы подсвечивать.

"Зачем это нужно? Я действительно не знаю", - написал 6 февраля житель Саулкрасты.

Впрочем, затея сразу не удалась по нескольким причинам - слишком слабый насос, слишком сильный ветер, неутепленная труба и т. д.

Однако какой бы скульптура ни получилась, на пляже в Пабажи ее можно увидеть.

 

Ne tas ko bijām plānojuši, bet rezultātā sanāca interesants objekts #saulkrasti #threestripesexplorer

Posted by Hilarious Romans on Piektdiena, 2021. gada 12. februāris

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