Сотни тысяч демонстрантов протестуют в Мьянме против путча

В Мьянме вновь сотни тысяч демонстрантов вышли на улицы, протестуя против захвата власти военными. В Янгоне в воскресенье, 14 февраля, одетые в белое студенты прошли маршем по центру крупнейшего города страны, неся транспаранты с требованием освободить фактического руководителя Мьянмы Аун Сан Су Чжи. Кроме того, по улицам мегаполиса ездила, громко сигналя, колонна автобусов. По столице страны Нейпьидо разъезжал кортеж автомобилей и мотоциклов. Во многих других городах также прошли акции протеста.

По демонстрантам открыли огонь

Полиция Мьянмы применяет силу против мирных демонстрантов. Вечером в воскресенье силы безопасности открыли огонь по участникам акции против военного путча в городе Мьичина на севере страны. На распространенных в Twitter видеозаписях видно, как народ в панике разбегается.

The orders from the military has just came out ‘unofficially’ that the internet in the whole country must cut off from 1AM to 9AM tonight. We have no idea what this means except tanks came in the town in Yangon. #WhatsHappeningInMyanmar — Mratt Kyaw Thu (@mrattkthu) February 14, 2021

Пока неизвестно, был ли в результате кто-то ранен и какими пулями стреляли силовики - боевыми или резиновыми. Задержаны несколько журналистов, которые вели запись инцидента.

В Янгон вошли танки

В крупнейший город Мьянмы Янгон вечером того же дня было введено большое количество танков, передает агентство dpa со ссылкой на очевидцев и на опубликованные в соцсетях фотографии. По информации газеты The Irrawaddy, интернет отключен по распоряжению армии на всю ночь.

Tanks and trucks full of armed soldiers seen in the city of Yangon. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/FSCtsrbF91 — Yun Waddy (@yunwaddylm) February 14, 2021