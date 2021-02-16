Офтальмологи: последствия, которые несет за собой пандемия, негативно отражаются и на нашем зрении

Зрение - важнейший орган чувств человека. Именно с его помощью мы воспринимаем до 90% информации об окружающем мире и видим все краски жизни. Увы, но долгий карантин, удаленная работа и обучение, ухудшили зрение всем. Когда начинаются проблемы со зрением, мы все чаще начинаем ощущать неприятные ощущения, которые в конечном итоге могут привести к различным хроническим заболеваниям и, в конечном итоге, к необратимому ухудшению зрения. Специалисты предлагают ряд эффективных и не сложных способов как избежать проблем со зрением.

Глаза. Офтальмолог. Иллюстративные фото ФОТО: pixabay.com

"В сложившейся ситуации мы не можем уменьшить количество времени, которое приходится проводить дома за компьютером, когда речь идет об удаленной учебе или работе, – рассказывает офтальмолог Университетской клинической больницы им. Страдиня Екатерина Скитецкая. - Но можно попробовать избежать более серьезных проблем с глазами. Главная из них - сухость глаз. Синдром выражается в покраснении, жжении, ощущении в глазах инородного тела. Когда мы сидим за компьютером или гаджетом, мы напрягаем глаза больше, чем обычно и моргаем в три-четыре раза реже. Чтобы это напряжение нивелировать, хорошо бы каждые 15-20 минут отходить от монитора на 2-3 минуты и, подойдя к окну, делать очень простое упражнение для глаз - поочередно смотреть то вдаль, то вблизь".

Глаза. Офтальмолог. Иллюстративные фото ФОТО: pixabay.com

Доктор Скитецкая призывает не забывать и о каплях "натуральная слеза".

"В принципе, в среднем, считается достаточно использовать капли два раз в день – утром и вечером. Если есть ярко выраженные симптомы – глаза очень сухие, ощущается жжение и утром их тяжело открыть, то можно капать и три-четыре раза в день. Правда, не будет толку, если вы покапаете два-три дня и, почувствовав облегчение, прекратите. Надо прокапать три недели, даже, если симптомы исчезли. "Натуральная слеза" продается в аптеке без рецепта и есть достаточно большой выбор этого препарата", - объясняет офтальмолог.

Сухость глаз сейчас еще может проявляться при долгом нахождении дома и от того, что вовсю работает отопление. Сухой воздух тоже влияет на глаза, помимо компьютеров. Поэтому специалисты рекомендуют увлажнители воздуха и более частое проветривание помещений.

Если вернуться к гаджетам, то не следует забывать, что чем меньше экран электронного устройства, тем больше наши глаза устают, а значит повышаются риски появление проблем с сухостью глаз.

Глаза. Офтальмолог. Иллюстративные фото ФОТО: pixabay.com