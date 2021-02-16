Офтальмологи: последствия, которые несет за собой пандемия, негативно отражаются и на нашем зрении

Сухость и жжение, ощущение песка в глазах, слезотечение, быстрое утомление при зрительной работе. Это всего лишь некоторые жалобы, которые медики все чаще и чаще слышат от своих пациентов. Как правильно позаботиться о своем зрении в этот не простой период?
Зрение - важнейший орган чувств человека. Именно с его помощью мы воспринимаем до 90% информации об окружающем мире и видим все краски жизни. Увы, но долгий карантин, удаленная работа и обучение, ухудшили зрение всем. Когда начинаются проблемы со зрением, мы все чаще начинаем ощущать неприятные ощущения, которые в конечном итоге могут привести к различным хроническим заболеваниям и, в конечном итоге, к необратимому ухудшению зрения. Специалисты предлагают ряд эффективных и не сложных способов как избежать проблем со зрением.
"В сложившейся ситуации мы не можем уменьшить количество времени, которое приходится проводить дома за компьютером, когда речь идет об удаленной учебе или работе, – рассказывает офтальмолог Университетской клинической больницы им. Страдиня Екатерина Скитецкая. - Но можно попробовать избежать более серьезных проблем с глазами. Главная из них - сухость глаз. Синдром выражается в покраснении, жжении, ощущении в глазах инородного тела. Когда мы сидим за компьютером или гаджетом, мы напрягаем глаза больше, чем обычно и моргаем в три-четыре раза реже. Чтобы это напряжение нивелировать, хорошо бы каждые 15-20 минут отходить от монитора на 2-3 минуты и, подойдя к окну, делать очень простое упражнение для глаз - поочередно смотреть то вдаль, то вблизь".
Доктор Скитецкая призывает не забывать и о каплях "натуральная слеза".
"В принципе, в среднем, считается достаточно использовать капли два раз в день – утром и вечером. Если есть ярко выраженные симптомы – глаза очень сухие, ощущается жжение и утром их тяжело открыть, то можно капать и три-четыре раза в день. Правда, не будет толку, если вы покапаете два-три дня и, почувствовав облегчение, прекратите. Надо прокапать три недели, даже, если симптомы исчезли. "Натуральная слеза" продается в аптеке без рецепта и есть достаточно большой выбор этого препарата", - объясняет офтальмолог.
Сухость глаз сейчас еще может проявляться при долгом нахождении дома и от того, что вовсю работает отопление. Сухой воздух тоже влияет на глаза, помимо компьютеров. Поэтому специалисты рекомендуют увлажнители воздуха и более частое проветривание помещений.
Если вернуться к гаджетам, то не следует забывать, что чем меньше экран электронного устройства, тем больше наши глаза устают, а значит повышаются риски появление проблем с сухостью глаз.
"Я бы посоветовала употребление витаминов. Есть большое количество витаминных комплексов, где сбалансирован состав необходимых веществ. Есть также и специальные комплексы витаминов для глаз. И не только для "сухого глаза". Например, людям более старшего поколения, можно рекомендовать препараты содержащие лютеин. Я бы также рекомендовала любые продукты, которые содержат витамины А и Е – это все, так называемые, оранжевые фрукты и овощи, плюс черника. В принципе, любое здоровое и сбалансированное питание будет полезно для глаз", - рассказывает Екатерина Скитецкая.
Необходимо помнить, что самые важные элементы для наших глаз - лютеин, омега-3, витамины А, В2, и цинк. Лютеин - очень сильный антиоксидант, который защищает центральную часть сетчатки глаза от вредных ультрафиолетовых лучей, а также отвечает за остроту зрения. К сожалению, с пищей мы получаем очень небольшое количество лютеина - 1,5 мг. Защитный эффект проявляется при потреблении не менее 6 мг.
Исследования показали, что достаточное количество омега-3 жирных кислот, помогает предотвратить слабость глазных мышц, снизить риск глаукомы и предотвратить развитие синдрома сухого глаза. Имейте в виду, что для положительного воздействия на зрительную функцию вы должны потреблять не менее 250 мг омега-3 жирных кислот DHR в день, так как этот тип кислоты самый полезный для сетчатки глаза. Витамины А и В2 необходимы для предотвращения синдрома сухого глаза, конъюнктивита, а также гиперчувствительности глаз и зуда или жжения в глазах. Наряду с этими витаминами рекомендуется употреблять цинк: он не только способствует их более эффективному усвоению, но и защищает сетчатку, подавляет дегенеративные процессы и участвует в образовании зрительных пигментов сетчатки.
Специалисты напоминают, заботиться о своем зрении нужно ежедневно: внимательно следить за временем проведенным у экранов компьютеров, проводить больше времени на свежем воздухе, заботиться о том, чтобы организм получал необходимые питательные вещества. Офтальмологи как никто уверены в том, что самый эффективный способ лечения – это профилактика. И особую актуальность эта установка приобрела во время пандемии.