В январе оценка работы правительства Кариньша упала до низшей отметки

Как пояснил в Twitter директор SKDS Арнис Кактиньш, индекс оценки работы правительства в январе ухудшился, поскольку некоторые из тех, кто был "скорее недоволен", перешли в категорию очень недовольных.

"Если в декабре полностью недовольны были 27%, то в январе их стало уже 37%. При этом доля удовлетворенных не сильно изменилась",

- сказал социолог.

Индекс оценки работы правительства в декабре достиг минус 41 пункта, что на четыре пункта меньше, чем в декабре.