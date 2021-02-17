Ср, 17.02.2021
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В январе оценка работы правительства Кариньша упала до низшей отметки

Кришьянис Кариньш ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В январе оценка работы правительства Кришьяниса Кариньша упала до самой низкой отметки за время его существования, свидетельствуют данные опроса "Латвийский барометр", проведенного агентством по исследованиям общественного мнения SKDS.

Как пояснил в Twitter директор SKDS Арнис Кактиньш, индекс оценки работы правительства в январе ухудшился, поскольку некоторые из тех, кто был "скорее недоволен", перешли в категорию очень недовольных.

"Если в декабре полностью недовольны были 27%, то в январе их стало уже 37%. При этом доля удовлетворенных не сильно изменилась",

- сказал социолог.

Индекс оценки работы правительства в декабре достиг минус 41 пункта, что на четыре пункта меньше, чем в декабре.

Оценка работы правительства значительно ухудшилась во второй половине прошлой весны, затем немного восстановилась к началу осени и ежемесячно снижается с сентября прошлого года.

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