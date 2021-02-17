"Не для целей правосудия". Почему защита считает незаконной отправку Навального в колонию

Факт нахождения Навального по указанному им адресу в Берлине ФСИН не проверяла, вместо этого искала его дома в Москве - что, по мнению защиты, абсурдно. При этом при устном опросе охранников по московскому адресу Навального инспекцией было установлено, что он "находится на лечении".

"Незаконно объявлен в розыск"

"Навальный был незаконно объявлен в розыск", поскольку "грубо нарушен" порядок проведения розыскных мероприятий , говорится в жалобе.

Этот порядок четко регламентирован. Розыскные мероприятия проводятся на основании "рапорта сотрудника инспекции, утвержденного начальником инспекции". При этом инспекция должна проинформировать подразделение розыска территориального органа ФСИН о том, что она ищет Навального. Соответствующих документов в деле нет.

Нет данных и об обязательных проверках и опросах по месту работы политика. Наконец, инспекция, вопреки требованиям, не заполнила итоговую специальную "форму номер 55" о якобы исчезнувшем Навальном.

"Дискриминация стороны защиты"

В постановлении о замене Навальному условного срока реальным Симоновский суд, по мнению адвокатов, уклонился от изложения и оценки их доводов. В жалобе говорится, что это "грубое нарушение требования о равноправии и состязательности сторон". Дискриминация стороны защиты и предоставление преимущества обвинению - самостоятельное основание для отмены обжалуемого решения, напоминают адвокаты.

Было нарушено и право Навального на защиту: в полиции, где проходил суд, ему не позволили конфиденциально общаться с адвокатами.

"Угроза жизни и здоровью"

Такую угрозу, по мнению адвокатов, создает нахождение Навального за решеткой - это 17 февраля подтвердил и ЕСПЧ, потребовав от властей России немедленно освободить Навального из СИЗО. Адвокаты в напоминают, что угроза возникла после воздействия неизвестного вещества в спецприемнике во время административного ареста в июле прошлого года, и отравления "Новичком" в августе.

Опасения обоснованы тем, что Навальный находится под полным контролем властей, которых ранее обвинял в попытках его убийства, что, по мнению защиты, нарушает статью Конвенции о праве на жизнь, говорится в жалобе. Защита напомнила о публичных заявлениях Навального, что к его отравлению причастны сотрудники ФСБ, и отказах правоохранительных органов в возбуждении уголовного дела в связи с его отравлениями.

Вопросы к назначению наказания

По закону судья Наталья Репникова должна была мотивировать, почему она отправила Навального в колонию общего режима, а не в колонию-поселение с более мягким режимом. Но какие конкретные "обстоятельства совершенных преступлений" привели судью к такому решению, и какие данные о личности Навального препятствовали назначению ему колонии-поселения, в постановлении суда не уточняется.

Защита подчеркивает, что "учитывая, очевидно, те же самые обстоятельства" Замоскворецкий суд Москвы, вынося Навальному приговор в 2014 году, вообще назначил ему условный срок.

Незаконным считает защита и исчисление Навальному срока для отбывания наказания в колонии: суд не зачел ему время нахождения под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года.

Понедельники и четверги

Оспаривает защита и выводы суда, что Навальный "неоднократно допускал неявки в инспекцию на регистрацию по неуважительным причинам": по два раза в январе, феврале и марте плюс 6 июля 2020 года.

Одну из указанных судом дат, 3 февраля, ФСИН в своем представлении не указывала, обращают внимание адвокаты. При этом все семь перечисленных судом неявок приходились на понедельники, но в те же месяцы Навальный регулярно являлся на регистрацию по четвергам. Необходимость являться по понедельникам ничем не обоснована: как выяснили адвокаты, во время пандемии инспекция сама выбирала для регистрации то четверги, то понедельники.

"Исключить из политической жизни"

Все вышеизложенное, считают адвокаты, свидетельствует о нарушении в деле Навального статей Конвенции о праве на свободу и справедливый суд, а также - редкой статьи 18 о запрете уголовного преследования по политическим мотивам.

Эту статью ЕСПЧ ранее уже признавал нарушенной в другом деле Навального.

"Навальный утверждает, что лишение его свободы было искусственно инициировано властями. Это было сделано не для целей правосудия", - заключает защита, а для того, чтобы "полностью исключить Навального из политической жизни России"