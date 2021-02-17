Чт, 18.02.2021
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Кришьянис Кариньш
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Facebook запретил жителям и СМИ Австралии делиться новостями: читать их в соцсети тоже нельзя

ФОТО: Unsplash

Социальная сеть Facebook запретила пользователям и СМИ из Австралии делиться местными и международными новостями из-за нового закона, который обязывает Facebook, Google и другие платформы платить СМИ за использование их контента, пишет "Медуза".

В заявлении Facebook сказано, что СМИ и жителям Австралии запрещено публиковать ссылки на новости, а также просматривать местные и международные новости в соцсети.

Также ограничена публикация ссылок на австралийские новостные издания и в других странах.

Компания Google, которая ранее выступала против нового закона, начала заключать соглашения с издателями СМИ, чтобы размещать их контент за деньги.

Google заключила соглашение с крупнейшей в Австралии медиакомпанией Nine Entertainment о размещении новостных материалов в своих продуктах.

По сообщениям СМИ, Google согласился платить 30 миллионов долларов в год.

Закон, который обязывает платформы платить СМИ за их контент, планируют принять в ближайшие дни.

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