Пассажир рижского микроавтобуса стал свидетелем нарушения ограничений

Улица Гоголя возле Центрального рынка - одна из остановок микроавтобуса 333 маршрута. И, как отмечает зритель Bez Tabu, именно на этой остановке садится большинство пассажиров и направляется в направлении Зиепниеккалнса.

Очевидец заметил, что несколько человек стоят в салоне микроавтобуса, что противоречит объявленным ограничениям.

Представители Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) отказались от комментариев. Однако после просмотра видеозаписи, снятой очевидцем, сотрудники компании пришли к выводу, что съемка происходила, когда пассажиры встали, чтобы выйти на остановке.

Представитель RMS сообщил, что стоящие пассажиры создавали впечатление, будто кабина переполнена, но если посмотреть на видео под другим углом, видно, что все пассажиры сидят, соблюдая принцип шахмат.

"Никто не стоял", - сказал представитель RMS.

Однако в компании не отрицают, что водитель взял с собой больше пассажиров, чем разрешено. Кроме того, с водителем уже была проведена беседа, чтобы в будущем более точно соблюдать ограничения.

Подобные видео, записанные в автобусах, троллейбусах и трамваях, разгуливают в социальных сетях. Представитель Rīgas satiksme отмечает, что каждый случай индивидуален.