"Я задыхаюсь": в сети появилось видео с пытками заключенного в российской тюрьме. ФСИН назвала это розыгрышем

"Никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша друга", - заявили во ФСИН.

Видео, которое, по утверждениям, было снято в ИК-1 в феврале этого года, ранее обнародовало 72.ru. В видеоролике виден человек в мешке и с пакетом на голове. Голоса за кадром, сильно матерясь, говорят:

"Подожди, давай приколемся", "Давай вот в такие мешки будем вас упаковывать", "Неблагодарные, вот так будете жить, в мешке".

Человек в мешке в это время несколько раз говорит "Не надо", позднее слышны слова "Я задыхаюсь".