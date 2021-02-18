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"Я задыхаюсь": в сети появилось видео с пытками заключенного в российской тюрьме. ФСИН назвала это розыгрышем

Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

Управление российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Тюменской области прокомментировало распространяемый в интернете видеоролик из исправительной колонии № 1 в Тюмени, в котором заключенный сидит в мешке и с пакетом на голове, пишет "Медуза". Ведомство назвало запись розыгрышем.

"Никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша друга", - заявили во ФСИН.

Видео, которое, по утверждениям, было снято в ИК-1 в феврале этого года, ранее обнародовало 72.ru. В видеоролике виден человек в мешке и с пакетом на голове. Голоса за кадром, сильно матерясь, говорят:

"Подожди, давай  приколемся", "Давай вот в такие мешки будем вас упаковывать", "Неблагодарные, вот так будете жить, в мешке".

Человек в мешке в это время несколько раз говорит "Не надо", позднее слышны слова "Я задыхаюсь".

После распространения ролика члены общественной наблюдательной комиссии области провели в колонии проверку и сделали заявление, что не получили от заключенных никаких жалоб. "Мужчин осмотрел врач, никаких повреждений зафиксировано не было. У осужденных также изъят мобильный телефон, который находился у них незаконно", - рассказала Елена Морозова, председатель общественной наблюдательной комиссии.

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