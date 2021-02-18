"Я задыхаюсь": в сети появилось видео с пытками заключенного в российской тюрьме. ФСИН назвала это розыгрышем

"Никаких противоправных действий в отношении осужденных в исправительном учреждении совершено не было. Участники съемки объяснили, что запись сделали для розыгрыша друга", - заявили во ФСИН.
Видео, которое, по утверждениям, было снято в ИК-1 в феврале этого года, ранее обнародовало 72.ru. В видеоролике виден человек в мешке и с пакетом на голове. Голоса за кадром, сильно матерясь, говорят:
"Подожди, давай приколемся", "Давай вот в такие мешки будем вас упаковывать", "Неблагодарные, вот так будете жить, в мешке".
Человек в мешке в это время несколько раз говорит "Не надо", позднее слышны слова "Я задыхаюсь".
После распространения ролика члены общественной наблюдательной комиссии области провели в колонии проверку и сделали заявление, что не получили от заключенных никаких жалоб. "Мужчин осмотрел врач, никаких повреждений зафиксировано не было. У осужденных также изъят мобильный телефон, который находился у них незаконно", - рассказала Елена Морозова, председатель общественной наблюдательной комиссии.