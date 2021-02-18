В США из тюрьмы освободили мужчину, которого 68 лет назад приговорили к пожизненному
Самый старый преступник в США, осужденный еще несовершеннолетним, был освобожден спустя 68 лет, пишет CNN.
Самый старый преступник в США, осужденный еще несовершеннолетним, был освобожден спустя 68 лет, пишет CNN.
Джо Лайгон был арестован еще в феврале 1953 года по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени в Филадельфии. Ему было всего 15 лет. Теперь, после некоторых изменений в законе, мужчина был освобожден. Верховный суд США признал пожизненное заключение для подростков видом "жестоких и необычных наказаний", которые прямо запрещены конституцией страны.
Лайгон вышел из тюрьмы в Пенсильвании в возрасте 83 лет. Своей вины он так и не признал.
Он был освобожден после того, как его адвокаты обратились в суд с просьбой признать неконституционным приговор несовершеннолетних к пожизненному заключению.
Сейчас 83-летний Джозеф Лигон на свободе и его адвокат говорит, что он чувствует себя хорошо, "невероятно жизнерадостен" и особенно он поражен переменами, произошедшими с Филадельфией