В США из тюрьмы освободили мужчину, которого 68 лет назад приговорили к пожизненному

Джо Лайгон был арестован еще в феврале 1953 года по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени в Филадельфии. Ему было всего 15 лет. Теперь, после некоторых изменений в законе, мужчина был освобожден. Верховный суд США признал пожизненное заключение для подростков видом "жестоких и необычных наказаний", которые прямо запрещены конституцией страны.

Лайгон вышел из тюрьмы в Пенсильвании в возрасте 83 лет. Своей вины он так и не признал.

Считается, что Лайгон является самым старым заключенным, приговоренным к пожизненному сроку.

Он был освобожден после того, как его адвокаты обратились в суд с просьбой признать неконституционным приговор несовершеннолетних к пожизненному заключению.