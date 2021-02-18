Чт, 18.02.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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В Огре сотрудники полиции пообедали в кафе во время ограничений: какой штраф они заплатят?

Скриншот с видео ФОТО: скриншот

Из-за случая, когда руководство муниципальной полиции Огре было замечено обедающими в местном кафе, было выписано несколько штрафов на общую сумму 2200 евро, сообщили порталу TVNET в отделе по связям с общественностью Государственной полиции.

Начальник полиции самоуправления Огрского края Угис Улманис и его заместитель Эрик Дичс получили штраф в размере 50 евро каждый. Продавец в кафе был оштрафован на 100 евро, а само предприятие - на 2000 евро. 

Ранее программа TV3 Bez Tabu показала видео, как Угис Улманис и его заместитель Эрик Дичс в нарушение установленных в стране ограничительных мер по Covid-19 обедают за столиками в Rush cafe в Огре. Вместе с ними в кафе обедали и другие люди.

Должностные лица признали ошибку в своих действиях, выразили сожаление в связи с возникшей ситуацией и принесли извинения общественности за свои действия.

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Председатель Огрской городской думы совета Огре Эгил Хелманис заявил о нарушении правил безопасности и пообещал провести соответствующую проверку. По его словам, каждый может ошибаться, но всегда должен нести ответственность за свои действия.

Пресс-секретарь Государственной полиции Анце Розите сообщила, что в отношении заведения общественного питания было возбуждено административное дело за невыполнение решения правительства о том, что в период режима чрезвычайной ситуации еда в заведениях общественного питания может продаваться только навынос

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