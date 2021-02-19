Экологическая катастрофа на Камчатке полгода спустя: ученые продолжают выдвигать новые версии

Тем не менее, Greenpeace обнаруживал утечки с Козельского полигона, но недостаточно большие для такого обширного отравления океана. После расследования Каваносяна организация обратилась в Гепрокуратуру с просьбой проверить полигон, другие объекты Камчатского края и деятельность местного минприроды.

Руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков сказал Би-би-си, что в расследовании сейчас нельзя ставить точку и надо продолжать исследования. Версия Каваносяна, по словам Яблокова, не опровергает версию с водорослями. Хотя аргументов, которые убедительно доказывают гибель животных от "красных приливов", также нет.

"И даже если полигон не является причиной, он очевидно загрязняет сейчас воды, поверхностные и подземные. Это факт, который доказал Георгий", - считает Яблоков.

Что нашли независимые экологи и с чем не согласен МГУ?

Всего Каваносян на анализ представил образцы 40 водных проб (морской воды, воды на берегу и фильтратов свалок), а также пять проб почв и грунтов, об этом говорится в отчете экспертов химфака МГУ. Пробы, по данным отчета, были отобраны с 1 по 9 ноября.

Для всех них указаны точные координаты. Только две пробы - пробы воды - взяты в границах Козельского полигона, как они обозначены, например, на картах "Яндекса" (точных границ объекта в кадастровом реестре нет). Однако в пояснении к результатам указано, что эти пробы взяты не с поверхности, а из скважины.

Три образца грунта, в которых ученые нашли пестициды - в том числе вещество 2,4-дихлорфенол - взяты, судя по координатам, вне границ полигона.

"Специалисты центра провели комплексный анализ проб на содержание наиболее опасных загрязнителей окружающей среды, в том числе пестицидов, фенолов, тяжелых металлов, производных гептила и прочих", - подтверждает Калмыков.

Каваносян считает, что 2,4-дихлорфенол появился в грунте именно из-за утечки с Козельского полигона для опасных химикатов - об этом он говорит в видео. По его мнению, вещество могло попасть в океан через грунтовые воды и распространиться по дну из-за того, что его плотность больше, чем у морской воды. По словам Каваносяна, это не единственный пестицид, который нашли ученые.

BBC

Тут как раз возражает Калмыков: "Следы пестицидов найдены только на полигоне и больше ни в одной пробе ни на берегу, ни в воде. и то, что было найдено - ниже ПДК" (предельно допустимой концентрации - Би-би-си).

"Все три вида пестицидов, которые обнаружены - все они обнаружены за пределами тела полигона. Например, линдан (препарат для борьбы с насекомыми на основе гексахлорана - Би-би-си) был найден в наблюдательной скважине - это грунтовые воды под полигоном. Единственное, куда он мог потечь из грунтовых вод - это в сторону Халактырского пляжа", - уверяет Би-би-си Каваносян. По его словам, обнаружение пестицидов говорит о том, что полигон "течет".