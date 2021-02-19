Большинство семейных врачей начнут прививать от Covid-19 в середине следующей недели

Она отметила, что новую систему учета вакцинации обещают только через восемь недель, поэтому семейные врачи пока будут вести учет в системе электронного здравоохранения. С учетом проблем с функциональностью этой системы при ее серьезных сбоях семейным врачам будут высылаться таблицы, куда они вручную будут заносить данные о привитых.

Вейде сообщила, что для отбора врачей был проведен опрос о их готовности проводить вакцинацию с учетом ресурсов и нагрузки. В настоящее время заявки подали 504 семейных врача, но этот показатель будет меняться, так как некоторые врачи все же отказываются от вакцинации, а другие подают заявки.

В настоящее время семейные врачи заключили договоры с Национальной службой здравоохранения и составили списки вакцинируемых.