Пт, 19.02.2021
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Рамона Петравича, министр благосостояния
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Большинство семейных врачей начнут прививать от Covid-19 в середине следующей недели

Иллюстративное фото ФОТО: Syda Productions/shutterstock.com

С учетом того, что не все семейные врачи получат вакцины от Covid-19 уже в начале недели, большинство начнут вакцинацию в своих практиках в среду или четверг, сообщила агентству LETA президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Она отметила, что новую систему учета вакцинации обещают только через восемь недель, поэтому семейные врачи пока будут вести учет в системе электронного здравоохранения. С учетом проблем с функциональностью этой системы при ее серьезных сбоях семейным врачам будут высылаться таблицы, куда они вручную будут заносить данные о привитых.

Вейде сообщила, что для отбора врачей был проведен опрос о их готовности проводить вакцинацию с учетом ресурсов и нагрузки. В настоящее время заявки подали 504 семейных врача, но этот показатель будет меняться, так как некоторые врачи все же отказываются от вакцинации, а другие подают заявки.

В настоящее время семейные врачи заключили договоры с Национальной службой здравоохранения и составили списки вакцинируемых.

Вейде рассказала, что первоначально вакцинацию в практиках семейных врачей планировалось начать 1 марта, но бюро вакцинации в понедельник предложило начать ее уже 22 февраля, и семейные врачи на этот призыв откликнулись. "Если вакцины есть, нужно начинать вакцинацию как можно быстрее", - сказала руководитель ассоциации.

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