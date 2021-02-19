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  • Из-за пандемии Covid-19 существенно выросло число пациентов в отделении детской психиатрии
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Из-за пандемии Covid-19 существенно выросло число пациентов в отделении детской психиатрии

ФОТО: pexels.com

Из-за пандемии Covid-19 существенно выросло число неотложных пациентов в отделении детской психиатрии Детской клинической университетской больницы, сообщила агентству LETA представитель больницы Даце Залдате-Розентале.

Врачи больницы призывают родителей уделять особое внимание психическому здоровью подростков, поддерживать их и учиться распознавать признаки, свидетельствующие о необходимости помощи специалиста.

По сравнению с 2019 годом, в прошлом году доля подростков, госпитализированных в отделение детской психиатрии, увеличилось на 20%. Кроме того, в 2020 году более половины или 55% пациентов психиатрического отделения были госпитализированы в срочном порядке.

По словам руководителя клиники детской психиатрии при Детской больнице Никиты Безбородова, тот факт, что семьи все чаще обращаются за помощью к детскому психиатру, свидетельствует об уменьшении стигмы психических расстройств. По словам Безбородова, на нынешнюю ситуацию в отделении повлияла пандемия и связанные с ней ограничения.

Психиатры Детской больницы напоминают родителям подростков, что забота о психическом здоровье так же важна, как забота о физическом благополучии.

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Они рекомендуют искать возможности для поддержания естественного контакта с детьми на ежедневной основе, например, вместе готовить, смотреть увлекательные телешоу, помогать в учебе или заниматься общим хобби, а также искать способы поделиться своими мыслями и эмоциями.

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