Из-за пандемии Covid-19 существенно выросло число пациентов в отделении детской психиатрии

Врачи больницы призывают родителей уделять особое внимание психическому здоровью подростков, поддерживать их и учиться распознавать признаки, свидетельствующие о необходимости помощи специалиста.

По сравнению с 2019 годом, в прошлом году доля подростков, госпитализированных в отделение детской психиатрии, увеличилось на 20%. Кроме того, в 2020 году более половины или 55% пациентов психиатрического отделения были госпитализированы в срочном порядке.

По словам руководителя клиники детской психиатрии при Детской больнице Никиты Безбородова, тот факт, что семьи все чаще обращаются за помощью к детскому психиатру, свидетельствует об уменьшении стигмы психических расстройств. По словам Безбородова, на нынешнюю ситуацию в отделении повлияла пандемия и связанные с ней ограничения.

Психиатры Детской больницы напоминают родителям подростков, что забота о психическом здоровье так же важна, как забота о физическом благополучии.